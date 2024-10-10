الولايات المتحدة تؤكد دعمها لأمن إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمشاركة نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأكد بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض التزامه الراسخ بأمن إسرائيل وأدان بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل في الأول من الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، شدد بايدن على أهمية التوصل إلى ترتيب دبلوماسي يضمن عودة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين إلى منازلهم بأمان على جانبي الخط الأزرق.

كما أكد الرئيس على حق إسرائيل في "الدفاع عن نفسها" وحماية مواطنيها من هجمات حزب الله، الذي أطلق آلاف الصواريخ على إسرائيل خلال العام الماضي. ومع ذلك، أكد بايدن ضرورة تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المزدحمة بالسكان في بيروت.

وفي إطار الأزمة في غزة، ناقش بايدن ونتنياهو الحاجة الملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس. كما تطرق الرئيس إلى الوضع الإنساني المتدهور في غزة، مشددا على ضرورة استعادة الوصول إلى شمال القطاع، بما في ذلك إعادة تفعيل الممر من الأردن على وجه السرعة.

واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة، سواء عبر التواصل المباشر أو من خلال فرق الأمن القومي في كلا البلدين.