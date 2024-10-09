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الخارجية الروسية: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو غير شرعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ)

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، نظام العقوبات الأوروبي المفروض حديثًا ضد روسيا، والذي وافق عليه مجلس أوروبا بـ"غير الشرعي".

وقالت زاخاروفا، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن هذا نظام آخر للعقوبات غير شرعي يستهدف من وجهة نظر المجتمع الدولي أفراد وكيانات روسية بزعم أنهم مسؤولون عن ارتكاب أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار بالخارج".

كما أشارت إلى أن بروكسل فقدت منذ زمن "استقلاليتها السياسية" فيما يخص ملف العقوبات، وأنها تتبع بذلك المسار الأمريكي، موضحة أن قائمة العقوبات الموسعة من جانب بروكسل تشبه إلى حد كبير نظام العقوبات الذي قدمته الولايات المتحدة من قبل في أبريل 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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