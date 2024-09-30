شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المتنزهات الوطنية في تايوان كإجراء احترازي مع اقتراب إعصار "كراثون" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة السياحة التابعة للحكومة في تايوان، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يتم إغلاق بعض المناطق ذات المناظر الخلابة التي تخضع لادارتها، حتى يتم رفع تحذيرات الطقس التي تأتي بسبب اقتراب وصول إعصار "كراثون" إلى البلاد.ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي. إن. إيه)، اليوم الاثنين، عن إدارة السياحة قولها، إنه من المقرر أن يظل منتزه "لونجدونج باي أوشن" و"لونجدونج فور سيزونز باي"، بالإضافة إلى أنشطة الترفيه المائي في فندق "فولون" وجزيرة "جويشان" (جزيرة السلحفاة) مغلقة، إلى جانب جميع المناطق الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية وساحل ييلان، حيث تنتشر المناظر الطبيعية الخلابة.وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة منطقة المناظر الطبيعية الخلابة في بينجو، إغلاق مؤقت للعديد من المزارات السياحية المحلية والمواقع ذات المناظر الرائعة في جزر بينجو النائية، والتي تشمل كهف الحوت في جزيرة هسياومين، بالإضافة إلى مناطق المحمية الطبيعية لـ "بازلت داجويي العمودي" و"بازلت تشيكسي العمودي".