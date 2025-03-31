شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل وتقابل حبيب.. 5 أبراج غيورة على حبايبها زي فارس والان مع تفاصيل الخبر

تميزت شخصية فارس "كريم فهمي" بالغيرة الشديدة على ليل الحسيني "ياسمين عبد العزيز" خلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب خاصة بعدما نشرت صورة تجمعها مع مدرب صالة الألعاب الرياضية والتى منعها من نشر صورتهما معًا، وتشاجر معها لهذا السبب، وكادت علاقتهما تفسد لولا أنهما تصالحا بعد ذلك، وانتهت علاقتهما بالزواج، وتوجد 5 أبراج تتسم بالغيرة الشديدة على الحبيب وهؤلاء نستعرضهم فى التقرير، وفقًا لموقع "royalesquireclub".

- برج السرطان

يعرف مولود برج السرطان بحساسيته وعاطفيته العميقة وطبيعته الحنونة، في العلاقات ومواليد هذا البرج يقدمون كل ما لديهم ويتوقعون الأمان العاطفي في المقابل، عندما يشعرون بالأمان يكونون شركاء مخلصين وعاطفيين، ولكن عندما يشعرون بتباعد عاطفي أو منافسة سرعان ما تتسلل الغيرة إليهم، وقد لا يعبرون عن غيرتهم علانية بل ينعزلون عن العالم، ويصبحون متقلبي المزاج، أو يتمسكون بها أكثر، بالنسبة للسرطان فإن الخوف من الهجر العاطفي حقيقي وغالبًا ما يغذي ميولهم الغيرية حتى لو لم يقدم لهم شريكهم سببًا ملموسًا للقلق.

- برج الثور

يتميز برج الثور برومانسيته وإلتزامه العميق في الحب ولكنه أيضًا من أكثر الأبراج ميلًا للتملك، يقدر هذا البرج الترابي الاستقرار والولاء فوق كل إعتبار، وأي تهديد لإنهاء العلاقة قد يثير غيرته، و عندما يشعر بتدخل طرف ثالث في علاقته أو بفتور إهتمام شريكه قد تشتعل غيرته مع عناده، قد لا يواجه شريكه مباشرةً في البداية لكنه سيغضب من الإهانات المعتبرة ويصبح أكثر تحكمًا في محاولة لاستعادة الشعور بالأمان.

- برج الأسد

يحب الأسد بشدة وبصوت عالٍ، يزدهر هذا البرج الناري بالإعجاب والتقدير في العلاقات، ويريد أن يشعر بأنه محور إهتمام شريكه، مع أن الأسد واثق بنفسه بطبيعته إلا أن لديه غرورًا هشًا، وقد تشتعل غيرته عندما يشعر بالتجاهل أو الاستبدال، وغالبًا ما ترتبط غيرة الأسد بحاجته إلى الإهتمام والدعم، إذا شعر بأن شريكه يظهر عاطفة أو اهتمامًا أكبر بشخص آخر حتى لو كان ذلك دون قصد فقد يجرح كبرياؤه، قد يتجلى ذلك في نوبات غضب دراماتيكية، أو سلوك عدواني سلبي، أو زيادة في روح المنافسة، وفي أعماقه يرغب الأسد في الشعور بالتقدير وقد تنشأ الغيرة عندما يخشى فقدان هذا الاهتمام.

- برج العذراء

برج العذراء الذي يحكمه عطارد يهتم بالتفاصيل ويبحث باستمرار عن العيوب بما في ذلك عيوبه الشخصية وعلاقاته، عندما يشعر العذراء بعدم الأمان أو عدم الكفاءة يبدأ بمقارنة نفسه بالآخرين، ويشكك في ولاء شريكه أو عاطفته، قد يؤدي هذا إلى الشعور بالغيرة حتى لو لم يرتكب شريكه أي خطأ، بدلًا من التعبير عن مشاعره يميل العذراء إلى كبت غيرته فيصبح أكثر إنتقادًا أو نفورًا عاطفيًا كآلية دفاع، إنها طريقته لحماية قلبه من خيبة الأمل المحتملة.

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وتقابل حبيب