شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر: حالة ذهنية أكثر جدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مواليد برج الحمل بالطموح والكرم والاستقلال والشجاعة والحماس، كما أنهم ينظرون إلى كل علاقة بسخاء، وخاصة الصداقة. في بعض الأحيان، يكونون أيضًا غير صبورين ومتقلبين المزاج ويغضبون بسهولة بسبب طبيعتهم سريعة الانفعال.

برج الحمل فى حظك اليوم 29 أكتوبر

مواليد برج الحمل يتميزون بشخصياتهم الفريدة والجادة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، برج الحمل الناري يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 ابريل.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

اهتمامك بالتفاصيل وطريقة إتمام كل مهمة بدقة سوف يجذب انتباه رؤسائك. وسوف تسند إليك المزيد من المسؤوليات. عليك أن تتعامل معها بالطريقة الفعالة المعتادة لأن هذا من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الفرص في حياتك المهنية. سوف تتحسن أمورك المالية ولكن تأكد من الاستثمار بحكمة والتخطيط لسنواتك المتقدمة بعناية.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لقد كنت مشغولاً في الأيام القليلة الماضية بقضايا حياتك المهنية والوظيفية. لقد أهملت عائلتك وعلاقاتك العاطفية طوال هذه الفترة. لذا، فقد حان الوقت الآن لكي تبدأ هذه الجوانب من حياتك في المطالبة بمزيد من وقتك. يجب أن تنتبه .

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

لقد تسبب لك التوتر النفسي الذي يتبعه الصداع الناتج عن التوتر في الكثير من المشاكل خلال الأسبوع الماضي. ورغم أن ظروفك الخارجية قد لا تتغير بشكل كبير، إلا أنك ستلاحظ انخفاضًا ملحوظًا في مستوى التوتر في عقلك.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

من المرجح أن تكون في حالة ذهنية أكثر جدية. ستتطلب القضايا العملية في الحياة اهتمامك اليوم. لكنك مليء بالإيمان والتفاؤل ومستعد للمجازفة على أعمق المستويات العاطفية. سيبدي شخص قريب منك مخاوف بشأن أهدافك وأغراضك. خذ الوقت الكافي لشرح الموقف له.