الامارات | مجموعة الوصيف تساهم بمليوني درهم دعماً لحملة "وقف الأب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت مجموعة الوصيف إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأب"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام ، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.



وأعلنت المجموعة عن تقديمها مليوني درهم دعماً للحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتهدف إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.

وأكد عبيد ميمني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوصيف، أن حملة "وقف الأب" تعبر عن هوية إماراتية أصيلة عنوانها البذل والعطاء والإحساس الإنساني النبيل بمعاناة الآخرين، وتقديم كل جهد ممكن لتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً نحو الأفضل، وخصوصاً في مجال تمكين أفرادها من الحصول على رعاية صحية مستدامة.

وقال إن مساهمة مجموعة الوصيف في هذه الحملة الكريمة، تعكس التزام المجموعة بمسؤوليتها المجتمعية، ورغبتها في الانضمام إلى هذا الحراك الخيري الواسع في مجتمع دولة الإمارات، لتحقيق مستهدفات الحملة في توفير العلاج والدواء للمرضى الفقراء والمحتاجين وغير القادرين، لاسيما أنها ترتبط باسم الأب وهو خير بر لآبائنا في شهر رمضان الفضيل.

وتواصل حملة "وقف الأب" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة “FathersFund.ae”، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN Number: AE020340003518492868201) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "وقف الأب" إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "أبي" أو "Father" عبر شبكتي "دو" و"إي آند الإمارات" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" “DubaiNow” تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" “Jood.ae”.