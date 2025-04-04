الامارات | ضبط 144 متسولاً في الشارقة خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة الشارقة عن ضبط 144 متسولاً من الرجال والنساء خلال شهر رمضان، ومصادرة مبالغ مالية تجاوزت 76 ألف درهم، عُثر عليها بحوزتهم.

وثمن مدير إدارة المهام الخاصة في شرطة الشارقة، العميد الركن عمر الغزال، في تصريحات صحافية أمس، الدور الحيوي للجمهور في الإبلاغ عن المتسولين، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

وأكدت شرطة الشارقة أن هناك فئات تنشط خلال شهر رمضان المبارك، لاستغلال روح العطاء والتراحم عبر استعطاف أفراد المجتمع بأساليب احتيالية، وغير قانونية، بهدف جمع الأموال، لافتة إلى أنها أطلقت حملتها التوعوية «التسوّل جريمة والعطاء مسؤولية»، خلال شهر رمضان المبارك، لنشر الوعي والحدّ من هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أنها خصصت فرقاً بجاهزية عالية لمكافحة التسوّل ورصد هذه الممارسات وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، إلى جانب تكثيف الجهود التوعوية عبر منصات شرطة الشارقة على وسائل التواصل الاجتماعي، للتوعية بمخاطرها.

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت خلال شهر رمضان، تجربة اجتماعية أجرتها شرطة الشارقة، عن التسوّل، وثّقتها بالصوت والصورة لكشف خطورة هذه الممارسة. واستعانت خلالها بشخص تظاهر بالتسوّل لمدة ساعة واحدة، جمع خلالها 367 درهماً.