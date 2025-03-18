الامارات | "الموارد البشرية والتوطين" تحدد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية والتوطين" تحدد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الأحد الموافق 30 مارس الجاري الى يوم الثلاثاء الموافق 1 ابريل المقبل، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.
وأوضحت الوزارة انه في حال أتم شهر رمضان المبارك 30 يوما ، فإن العطلة تمتد الى يوم الأربعاء الموافق 2 ابريل 2025.
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