الامارات | محمد بن راشد ينعى السورية هالة الميداني: أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السورية هالة الميداني.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «هالة الميداني.. من سورية الحبيبة.. 45 عاماً في دبي.. ألفها أهل دبي تجلس دائماً في منطقتها المعتادة عند أسواق دبي القديمة».

وأضاف سموه: «أحبها الناس بسبب إيجابيتها الكبيرة.. وحبها للحياة.. وحبها للناس.. وإطعامها للطيور والقطط وتسامحها مع جميع الكائنات».

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أحبت الجميع.. فأحبها الجميع.. رحمها الله.. وأسكنها أعلى جنانه.. وأنزل على روحها الطيبة السكينة والرحمة والسلام».