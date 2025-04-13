الامارات | 30 أبريل آخر موعد للتسجيل في «بعثات الخريف» الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على حسابها في منصة «إكس»، أن باب التسجيل في البعثات الدراسية لفصل خريف 2025 مازال مفتوحاً حتى 30 أبريل، مشيرة إلى أن هذه البعثات مخصصة للطلاب المؤهلين للدراسة في أهم الجامعات العالمية، وحددت أربعة شروط يجب استيفاؤها للتقديم على المنحة، تشمل أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية لتقييم المهارات، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي غير مشروط في جامعة من قائمة الجامعات والبرامج المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى أن يحقق الدرجات المطلوبة في اختبار الكفاءة واللغة الإنجليزية وفقاً لمعايير الجامعات المستهدفة والتخصص المطلوب.

وأكدت الوزارة أن خدمة طلب بعثة دراسية، المتوافرة على موقعها الرسمي، تُمكّن الطلاب من التقديم للحصول على بعثات دراسية في الخارج والحصول على درجات البكالوريوس، الماجستير، أو الدكتوراه في الجامعات الدولية الرائدة.

وشددت على أن الموعد النهائي لإكمال المتطلبات – لخريجي السنوات السابقة - خريف 2025 هو 30 مايو المقبل، فيما سيكون 30 يونيو تاريخ الإعلان عن القرارات النهائية للقبول – لخريجي السنوات السابقة، أما تاريخ الإعلان عن القرارات النهائية للقبول - للطلبة المتقدمين - مرحلة الثانوية العامة - فهو خريف 2025.