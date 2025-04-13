الامارات | سؤال وجواب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساءل طلبة عن عدد الجامعات المسموح بالتسجيل فيها من خلال خدمة طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي.

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأقصى للاختيار في طلب التسجيل ثلاث مؤسسات، وقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المشاركة في نظام التسجيل الموحد لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، 49 مؤسسة، إضافة إلى برامج البعثات الخارجية التي تقدّمها الوزارة.

وقالت إن نظام التقديم والقبول في الجامعات يمثّل في نسخته الجديدة نقلة نوعية نحو تحسين خدماتها، حيث صُمم بناء على احتياجات الطلبة. كما أسهمت التحسينات في تقليص عدد الوثائق والحقول المطلوبة للتقديم، ما ترتب عليه تقليص فترة التقديم إلى 90 ثانية.