مخاوف من انتشار فيروس هانتا القاتل في بريطانيا.. الأعراض وطرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل استمرار إضراب عمال جمع النفايات، ازدادت المخاوف من احتمال تفشي فيروس هانتا في مدينة برمنجهام البريطانية، إذ ذكرت صحيفة «إكسبرس» البريطانية أن هذا الفيروس، الذي ينتقل عن طريق الفئران والجرذان، وربما زادت وفاة زوجة الممثل الشهير جين هاكمان، الأمر سوءً، بعدما عُثر عليها عقب رحيلها بالفيروس ذاته.

ويواصل عمال جمع النفايات في برمنجهام إضرابهم منذ أسابيع، وهو ما يشير إلى احتمالية تفشي فيروس هانتا أو أمراض مشابهة بسبب تراكم نحو 17 ألف طن من القمامة في شوارع المدينة حتى أصبح الوضع بيئة خصبة للجرذان، التي تزداد أعدادها بشكل كبير، وفقًا لما ذكره جراهام تورنر، المدير الفني في الجمعية الوطنية لفنيي مكافحة الآفات (NPTA)، لصحيفة «ذا ستاندرد».

ما هو فيروس هانتا؟

ووفقًا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، فإن فيروس هانتا هو مرض تنفسي شديد الخطورة، وقد يكون مميتًا في بعض الحالات. وعند الإصابة بالفيروس، تبدأ أعراضه في الظهور بعد فترة تتراوح بين 9 و33 يومًا، ومع تطور المرض، تتفاقم الأعراض لتشمل صعوبة في التنفس، ما يؤدي إلى حالة تُعرف بـ«فيروس هانتا الرئوي».

كيف ينتقل فيروس هانتا؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس هانتا إلى البشر بشكل رئيسي عن طريق ملامسة بول أو لعاب أو براز القوارض المصابة، كما يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء الناتجة عن هذه الإفرازات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس هانتا يشكل تهديدًا صحيًا في المناطق التي تنتشر فيها القوارض، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية

أعراض فيروس هانتا

حمى شديدة

قشعريرة

آلام عضلية شديدة

صداع حاد

غثيان وتقيؤ

إسهال

آلام في البطن

ومع تطور العدوى، تتفاقم الأعراض بسرعة إلى مشاكل تنفسية خطيرة، على النحو التالي:

ضيق تنفس حاد

تراكم السوائل في الرئتين

انخفاض حاد في ضغط الدم

طرق انتقال الفيروس القاتل

أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) طرق انتقال الفيروس القاتل عبر الآتي:

استنشاق الهواء الملوث بجزيئات من فضلات القوارض المصابة

ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الأنف أو الفم

تناول طعام ملوث بإفرازات القوارض

التعرض لعضات القوارض المصابة (وهو نادر الحدوث).

طرق الوقاية من فيروس هانتا القاتل

منع دخول القوارض إلى المنازل والمباني من خلال سد الفتحات والشقوق

الحفاظ على نظافة البيئة والتخلص من مصادر الطعام التي قد تجذب القوارض

ارتداء القفازات والأقنعة الواقية عند التعامل مع فضلات القوارض

تجنب استنشاق الهواء في الأماكن الملوثة بفضلات القوارض