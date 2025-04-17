شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار 19 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، ارتفاع أسعار 19 صنفا من الخضار في السعودية خلال شهر مارس على أساس شهري، وانخفاض 5 أنواع فقط.

وأفادت النشرة بأن البصل المحلي تصدر قائمة الأصناف الأكثر ارتفاعا بنسبة 16.2%، مسجلا 6.40 ريال للكيلو في شهر مارس الماضي. سعر الخضار في السعودية أوضحت أن سعر الفاصوليا الخضراء ارتفع بنسبة 3.3% إلى 11.98 ريال، فيما ارتفع سعر البامية المحلية 1.5% إلى 16.81 ريال.

وأشارت إلى أن سعر الباذنجان الأسود المحلي ارتفع بنسبة 1.1% إلى 5.44 ريال للكيلو، بينما ارتفع سعر الكوسة المحلية 15.7% إلى 708 ريال.

وسجل سعر القرع العسلي 6.79 ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 7.4%، فيما ارتفع سعر الخيار المحلي 6.9% إلى 6.79 ريال. أسعار الخضار وبلغ سعر الفلفل الأخضر البارد المحلي 9.10 ريال، مرتفعا بنسبة 14.2%، فيما ارتفع سعر الطماطم المحلية 6.7% إلى 5.44 ريال للكيلو.

وارتفع سعر الطماطم المستوردة بنسبة 2.9% إلى 6.43 ريال، فيما ارتفع سعر البقدونس 0.9% على أساس شهري إلى 1.08 ريال في مارس الماضي.

وسجل سعر السبانخ 1.29 ريال مرتفعا بنسبة 1.6%، فيما ارتفع سعر الجرجير المحلي 0.9% إلى 1.07 ريال.

وبلغ سعر البصل المستورد 7.19 ريال، مرتفعا بنسبة 13.2% على أساس شهري في مارس الماضي، بينما ارتفع سعر العدس 1.9% إلى 9.99 ريال.

وارتفع سعر الفول المدمس بنسبة 0.2% إلى 4.61 ريال، بينما ارتفع سعر البطاطس المحلي 0.9% إلى 4.39 ريال.

وسجل سعر الجزر المحلي 5.86 ريال، مرتفعا بنسبة 0.3%، بينما ارتفع سعر الزيتون الإسباني 0.4% على أساس شهري في مارس الماضي إلى 24.97 ريال للكيلو. انخفاض 5 أنواع للخضار وانخفضت 5 أنواع من الخضار منها الملفوف الأبيض بنسبة 5.1% إلى 4.64 ريال، والفلفل الأخضر الحار المحلي بنسبة 1.3% إلى 9.30 ريال للكيلو.

وتراجع سعر الملوخية المحلية بنسبة 3.6% إلى 2.43 ريال، فيما تراجع سعر الخس المحلي 1.3% إلى 6.11 ريال للكيلو.

وانخفض سعر الثوم الصيني بنسبة 1.2% في شهر مارس الماضي، على أساس شهري، مسجلا 12.01 ريال للكيلو.