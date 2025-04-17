شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.7% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 11552 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.725 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 290.054 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية، 9.557 تريليون ريال. انخفاض أسهم 202 شركة انخفضت أسهم 202 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 44، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الاستثمار ريت، ودار الأركان، وأسيج، والموارد، وجبل عمر، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، الباحة، ومسك، ولازوردي، ورؤوم، وطباعة وتغليف، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.3%، عند 28713 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.838 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.873 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 55.155 مليار ريال.

وتراجعت أسهم 60 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 29، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.