الاقتصاد

تراجع خسائر «صدق» 77.3% إلى 16.9 مليون ريال في عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع خسائر «صدق» 77.3% إلى 16.9 مليون ريال في عام 2024

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الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة للتنمية الصناعية (صدق) في عام 2024 بنسبة 77.3% إلى 16.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر 74.4 مليون ريال في عام 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود تراجع خسائر صدق إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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