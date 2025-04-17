شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «صدق» 77.3% إلى 16.9 مليون ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود تراجع خسائر صدق إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في عام 2024 بنسبة 77.3% إلى 16.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر 74.4 مليون ريال في عام 2023.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود تراجع خسائر صدق إلى ارتفاع الربح التشغيلي بسبب الانخفاض في تسجيل هبوط في قيمة الأصول.