شكرا لقرائتكم خبر عن «الكابلات السعودية» تعلن آخر تطورات إلغاء قرار أمين التنظيم المالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الكابلات السعودية، صدور حكم من دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بتاريخ 5 مارس الماضي، بعدم قبول الاستئنافات المقدمة من بعض الدائنين المدرجين في القائمة السابقة قبل عدول المحكمة عنها، ومن أمين التنظيم المالي السابق، وليد سبحي، والرئيس التنفيذي السابق، نائل فايز.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 9 يونيو الماضي، إلغاء قرار أمين التنظيم المالي وليد سبحي الخاص بإيداع مقترح إعادة التنظيم المالي، والذي قضى حكم المحكمة بما يلي:

1. إلغاء قرار أمين التنظيم المالي وليد بن محمد سبحي بشأن إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدَّم للمحكمة.

2. عدول المحكمة عن قرارها الصادر بتاريخ 06/11/1445 هـ الموافق 09/05/2024م، والمنتهي منطوقُه إلى قبول إيداع المقترح المُقدَّم لإعادة التنظيم المالي من قِبَل أمين الإجراءات وليد سبحي.

3. وجوب قيام الشركة بإعداد مقترح بديل خلال مدة 22 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار (الموافق 03/12/1445 هـ - 09/06/2024م). وعليه، ستُعدُّ الشركة المقترح البديل خلال المهلة المحددة وتُسلِّمه للدائرة الموقرة.

وقالت الشركة: إن المعترضين قدموا اعتراضات تضمَّنت طلبات لنقض حكم دائرة الإفلاس التابعة للمحكمة التجارية الرابعة بجدة، المُوضَّح أعلاه.

ونوهت بتقديم اعتراضاتهم خلال شهر يونيو 2024م، وتم قيد الاعتراضات في 09/02/1446 هـ الموافق 13/08/2024م واحالتها إلى دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في 07/08/1446 هـ الموافق 06/02/2025م.

وأفادت باستلام صك الحكم بتاريخ 18/10/1446 هـ الموافق 16/04/2025م.

