شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية