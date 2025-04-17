شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - الجوازات السعودية أصدر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة تصريح.
تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط، ثم اختيار "الخدمات الإلكترونية"، يليها اختيار "العمالة"، ثم "تصريح دخول مكة المكرمة"، وأخيرًا "إنشاء طلب التصريح".
وأكدت الجوازات أنه بعد تقديم الطلب، سيتم معالجته وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر، مشيرة إلى أن إصدار التصريح يخضع لتطبيق الشروط والأحكام المعتمدة.
تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط، ثم اختيار "الخدمات الإلكترونية"، يليها اختيار "العمالة"، ثم "تصريح دخول مكة المكرمة"، وأخيرًا "إنشاء طلب التصريح".
وأكدت الجوازات أنه بعد تقديم الطلب، سيتم معالجته وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر، مشيرة إلى أن إصدار التصريح يخضع لتطبيق الشروط والأحكام المعتمدة.