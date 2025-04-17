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الجوازات.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية

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اليوم - أمنية طلال 0 تبليغ

الجوازات.. خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية

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الدمام - شريف احمد - الجوازات أصدر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية بالتكامل التقني مع منصة تصريح.
تبدأ الخطوات بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط، ثم اختيار "الخدمات الإلكترونية"، يليها اختيار "العمالة"، ثم "تصريح دخول مكة المكرمة"، وأخيرًا "إنشاء طلب التصريح".

وأكدت الجوازات أنه بعد تقديم الطلب، سيتم معالجته وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة أبشر، مشيرة إلى أن إصدار التصريح يخضع لتطبيق الشروط والأحكام المعتمدة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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