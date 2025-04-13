الامارات | باحثون في جامعة خليفة يبتكرون «ذاكرة إلكترونية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور باحثون من جامعة خليفة، ذاكرة إلكترونية مصنوعة من مواد عضوية آمنة على البيئة، قادرة على تذكر الإشارات الكهربائية، ما يعزز تطبيقات الأنظمة الذكية في التكنولوجيات التي تتنوع ما بين السيارات ذاتية القيادة، وكاميرات الهواتف الذكية، ويسهم في التصدي للمشكلة المتنامية المتمثلة في الخسارة الدائمة للأدوات والأجهزة التي تمتلئ بها مكبات النفايات، بسبب التطور المتسارع.

وقال المشرف على الفريق البحثي، الدكتور دينيش شيتي: «يعد الجهاز خياراً واعداً للاستخدام التكنولوجي طويل الأمد، بفضل قدرته على التحمل وموثوقيته، وعدم تعرضه للتلف مع مرور الوقت»، مشيراً إلى أن الابتكار مصنوع من بوليمر حيوي يتسم بالاستقرار الكيميائي والمحافظة على البيئة.

وقال إن الجهاز خضع للتشغيل بنجاح لأكثر من 1000 مرة، وجرى تعريضه للعديد من الحالات الكهربائية المختلفة، دون أن يفقد قوة أدائه.

وأضاف شيتي: «أظهرت الذاكرة المبتكرة انخفاضاً هائلاً في استهلاك الطاقة، فضلاً عن خاصية استثنائية تتمثل في قدرتها على محاكاة التكيف في الاتصال العصبي (محاكاة قدرة العقل البشري على التعلم والتأقلم)، حيث تعتمد على النحاس والبلاتينيوم كأقطاب كهربائية يمكن إعادة تدويرها بالكامل، وهو ما يتيح لها محاكاة سلوكيات متنوعة متعلقة بالاتصال العصبي، ما يعد عنصراً رئيساً لتطبيقات الأنظمة الذكية، وتحسين جودة الصورة واستخلاص خصائص متنوعة منها. كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل، ما يسهم في تطوير التطبيقات المستدامة».