الامارات | مؤتمر طبي في دبي يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تحديد الأمراض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، في دبي، تقديم عشرات المحاضرات والجلسات العلمية، بهدف تسهيل تبادل المعرفة، ودعم الأبحاث، واستعراض أبرز التقنيات المبتكرة.

وناقش المشاركون في المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في تحديد بعض أمراض الأذن والأنف والحنجرة من خلال صور الأشعة بأنواعها المختلفة.

وقال استشاري أنف وأذن وحنجرة، الدكتور علاء جبريل، من السعودية، خلال مشاركته في المؤتمر، إن الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأنف والأذن والحنجرة يسهم في تحسين التشخيص وتخطيط العلاج، حيث يمكن أن تحلل خوارزميات التعلم الآلي التصوير الطبي، مثل فحوص التصوير المقطعي والرنين المغناطيسي، واكتشاف التشوهات، ومساعدة الجراحين في التخطيط بدقة أكبر، إضافة إلى توزيع العمل في العيادات والعمليات.

وأشار إلى أن الجراحات الروبوتية، التي يتحكم فيها جراحون ماهرون، مكّنت الأطباء من إجراء عمليات معقدة، بدقة لا مثيل لها، خصوصاً في العمليات الجراحية التي تنطوي على إزالة الأورام أو إعادة بناء الهياكل الحساسة داخل الرأس والرقبة أو استئصال اللوز.

بدورها، قالت رئيسة المؤتمر، الدكتورة لطيفة المكوشي، إن جلسات المؤتمر قدمت مجموعة غنية ومتنوعة من الموضوعات، شملت أحدث التقنيات التشخيصية، والتطورات الجراحية المتقدمة، والعلاجات الناشئة.