فعاليات مجتمعية: «عام المجتمع» يعزّز الإبداع والابتكار الأسري

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أكد عدد من الفعاليات المجتمعية أن تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» يعكس مدى حرص الإمارات على استشراف المستقبل بخطوات ثابتة ومدروسة، لتظل دائماً مصدراً للسعادة وبيئة مثالية للإبداع والابتكار.

وأكد سلطان زايد أنها مبادرة وطنية تعزّز روح التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الخطط والبرامج، التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع وتحقيق الترابط والتواصل بين جميع أفراده.

وأشار سالم المزروعي إلى أن المحاور التي يركز عليها «عام المجتمع»، تؤكد أن المبادرة تستشرف المستقبل وترسم خريطة طريق نحو مجتمع مترابط ومتماسك، ويوفّر البيئة المثالية للرخاء والازدهار، موضحاً أن محاور المبادرة، والتي تتضمن إطلاق الإمكانات والقدرات، لدى الأفراد والأسر والمؤسسات، عبر تطوير المهارات، ورعاية المواهب، وكذلك تشجيع الابتكار في شتى المجالات، ومنها ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، تعكس مدى الطموح الذي تسعى دولة الإمارات إلى تحقيقه من خلال خطط مدروسة.

واعتبر ناصر أحمد العلي مدير نادي الظفرة للرماية، أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو التميز والارتقاء، وهو ما يتضح بشكل كبير من خلال المبادرات المختلفة، التي تُعلن عنها القيادة الرشيدة، وهو ما كشفت عنه المبادرات والدعوات السابقة، وأن إعلان عام 2025 عام المجتمع هو دعوة وطنية لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأفراد والأسر، وترسيخ قيم التعاون والمسؤولية.

وأوضح وليد الطريفي أن المجتمع الإماراتي متميّز عن غيره من المجتمعات الأخرى، حيث تسوده أجواء من الترابط الاجتماعي والتواصل والتكاتف بين جميع أفراده، كونه مجتمعاً يشعر فيه الجميع بأنهم جزء أصيل لا يتجزأ من المجتمع، لا فرق بين مواطن وآخر مقيم، حيث الكل يشعر بالفخر والاعتزاز بتواجده في هذا المجتمع المتماسك.

وأضاف الطريفي أن «عام المجتمع» سيسهم في تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.

وأكد أمين عبدالكبير ريجول أن القيادة الرشيدة حريصة أشد الحرص على أن تكون دولة الإمارات هي الأكثر سعادة ورخاء ونمواً وازدهاراً من خلال الاهتمام بالمواطن والأسرة والمجتمع، وأن إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع يعكس بوضوح هذا التوجه، الذي سينعكس أثره الإيجابي على كل أرجاء المجتمع الإماراتي.

وقال يوسف سلطان الحمادي: إن إعلان عام 2025 عام المجتمع يترجم جهود قيادتنا الرشيدة في تحقيق القيم المجتمعية الإيجابية، التي من شأنها تعزيز قيم التلاحم والتكاتف وتوفير الاستقرار الأسري والاجتماعي لجميع أفراد المجتمع المتواجدين على أرض دولتنا الحبيبة.

وأشار عبدالخالق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الظفرة للعمليات الفنية، إلى أن جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات سواسية في الحقوق والواجبات، هذا ما يجعل كل من يعيش على أرضها يسعى بكل قوة إلى أن يكون عنصراً فعّالاً وإيجابياً لتحقيق رفعة ونمو هذا الوطن الغالي، موضحاً أن هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى تشجيع جميع من يعتبر دولة الإمارات وطناً له على الإسهام الفاعل في المجتمع من خلال الخدمة المجتمعية، والتطوع، والمبادرات المؤثرة التي تُرسخ ثقافة المسؤولية المشتركة وتدفع عجلة التقدم الجماعي، لتترجم ذلك التوجه بشكل واضح.

وأوضح خالد جاسم آل علي أن الجهات والمؤسسات في الدولة كانت تعمل بشكل كبير في دعم المجتمع والحفاظ على مكوناته، لينعم الجميع بالعيش والسعادة على أرض الإمارات، وجاء تخصيص عام 2025 ليكون عام المجتمع ترجمة فعلية للجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال.