الامارات | إطلاق "محمد بن زايد سات" القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن تحديد الموعد الرسمي لإطلاق "محمد بن زايد سات"، القمر الاصطناعي الأكثر تطورًا في المنطقة، وذلك الليلة في تمام الساعة 10:49 مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن نافذة زمنية تبلغ مدتها 27 دقيقة، من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس".

يُذكر أن توقيت الإطلاق قد يخضع للتغيير بناءً على الظروف الجوية والتشغيلية، كما تم تحديد موعد احتياطي للإطلاق يوم الأربعاء الموافق 15 يناير في نفس التوقيت.

تابعوا التغطية المباشرة للمهمة ابتداءً من الساعة 9:30 مساءً (بتوقيت دولة الإمارات).

تنطلق المهمة عند الساعة 10:49 مساءً.