محمد بن راشد: شراكة تجارية مميزة ترسخ علاقاتنا مع ماليزيا

ابوظبي - سيف اليزيد - رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء استقبال رئيس الوزراء الماليزي اليوم… تجمعنا مع ماليزيا المحبة.. ويجمعنا الدين الإسلامي.. وترسخ علاقاتنا شراكة تجارية مميزة.. وتبادل تجاري سنوي يتجاوز 18 مليار درهم سنويا… نرحب بمعالي أنور إبراهيم ضيف البلاد والوفد رفيع المستوى الذي يرافقه.. ونتمنى لهم زيارة ناجحة ترسخ علاقات الصداقة والمحبة بين البلدين».