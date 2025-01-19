بحضور محمد بن منصور بن زايد.. علي عادل يتوج بكأس محمد بن منصور للقدرة

ابوظبي - سيف اليزيد - توج الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بسباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لملاك الاسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، الذي أقيم اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة لمسافة 100 كلم، بمشاركة 173 فارساً وفارسة، ونظم بالتعاون والتنسيق بين القرية واتحاد الإمارات الفروسية والسباق.

شارك في مراسم التتويج مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا.

وفاز بكأس البطولة الفارس علي عادل، على صهوة «سانتاريم دو جوادرانكيو» لاسطبلات خالد محمد خالد البلوشي، حيث قطع المسافة الكلية للسباق خلال 3:25:14 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.24 كلم/ ساعة.

وجاء ثانياً الفارس خالد طارق على صهوة «داكار» لاسطبلات مطر المزروعي للقدرة، مسجلاً 3:25:23 ساعة، وفي المركز الثالث الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا على صهوة «تورفيسكو أوف جريدوس» لاسطبلات إنجاز للقدرة محققة 3:25:27 ساعة.

وأكد البطل أن السباق شهد منافسة قوية في جميع مراحله، بالرغبة القوية من جميع الفرسان في الوصول إلى المركز الأول، مشيراً إلى أن توجيهات المدرب كانت سبباً قوياً في وصوله إلى خط النهاية وحصد اللقب.

وأثنى بطل السباق على الترتيبات التنظيمية الكبيرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة، والجهود التي بذلت من القائمين على تنظيم السباق، والأجواء المثالية قبل انطلاقة السباق وأثناء مراسم التتويج، وقال إنه يأمل بالمزيد من الإنجازات في سباقات القدرة خلال الموسم الحالي.

كما هنأ العامري، الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، وتوجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، على حضوره لفعاليات السباق وتتويج الأبطال.

وقال العامري إن السباقات الكبرى، التي تنظمها القرية، تحظى بالإقبال الكبير للمشاركة في فعالياتها، والمشاركة المميزة من قبل الاسطبلات والمدربين والفرسان، مشيراً إلى تواصل المنافسات الأسبوع المقبل بإقامة سباق الخيول العربية الأصيلة للقدرة، وهو الأول من نوعه، كما تتواصل الفعاليات بسباق كأس رئيس الدولة للقدرة، ومهرجان أبوظبي.