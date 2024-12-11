الامارات | محمد بن راشد يهنئ المغرب والسعودية على استضافة مونديالي 2030 و2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق استضافة المملكة كأس العالم 2034.

كما هنأ سموه، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال.

وقال سموه عبر منصة "إكس": فخر وفرحة عربية خليجية إسلامية .. ألف ألف مبروك استضافة المملكة كأس العالم 2034 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز .. ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان .. وللشعب السعودي الشقيق صاحب الهمة العظيمة .. والإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل .. وأبارك أيضا لأخي الملك محمد السادس فوز المغرب باستضافة كأس العالم 2030 مع أسبانيا والبرتغال .. كأس العالم سيكون في منطقتنا لدورتين متتاليتين .. العرب يعيشون اليوم فرحة الإنجاز السعودي والمغربي الكبير .. ونتوقع أفضل دورات لكأس العالم بإذن الله.