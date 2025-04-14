تكنولوجيا: شاومي تطلق كاميرا المراقبة Smart Camera 4 بسعر مناسب وعدسة بفتحة كبيرة ورؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي عن كاميرا ذكية جديدة في الصين تحمل اسم Smart Camera 4، وهي متاحة حاليًا للطلب المسبق بسعر 249 يوان صيني (ما يعادل حوالي 34 دولارًا أمريكيًا).

ورغم هذا السعر الميسور، إلا أن الكاميرا تأتي بمجموعة من الميزات المتقدمة التي تجعلها خيارًا مثيرًا للاهتمام ضمن فئة الأجهزة المنزلية الذكية.

تأتي الكاميرا مزودة بمستشعر احترافي بدقة 8 ميجابكسل قادر على تسجيل الفيديو بجودة 4K، مع فتحة عدسة واسعة f/1.6. ويساعد هذا المزيج، إلى جانب وضع HDR المخصص، في التقاط صور وفيديوهات واضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الصعبة.

ولتعزيز الأداء الليلي، أضافت شاومي وضع رؤية ليلية يعمل بالأشعة تحت الحمراء باستخدام ضوء 940 نانومتر، مما يمكّن الكاميرا من الرؤية لمسافة تصل إلى 10 أمتار في الظلام.

تضم الكاميرا أيضًا شريحة ذكاء اصطناعي قوية من نوع 1T، تتيح تتبعًا ديناميكيًا دقيقًا للبشر والحيوانات الأليفة، ما يجعلها مثالية لمراقبة المنزل.

أحد أبرز عناصر التصميم هو gimbal مزدوج مدمج يمنح الكاميرا زاوية عرض شاملة: 360 درجة أفقيًا و109 درجات رأسيًا. ومن ناحية الأمان، تدعم الكاميرا اتصال WiFi 6 وتأتي بحماية متعددة الطبقات بالإضافة إلى شريحة أمان مدمجة من نوع Mijia.

وتشمل المزايا الأخرى دعم التحدث الصوتي ثنائي الاتجاه، ووضع “جليسة الأطفال” الذكي، وترميز H.265، بالإضافة إلى دعم التخزين المحلي حتى 256 جيجابايت عبر بطاقة microSD.

حتى الآن، لم تؤكد شاومي موعد طرح النسخة العالمية من Smart Camera 4، ولكنها توفر حاليًا منتجًا مشابها للأسواق الدولية تحت اسم Smart Camera C700.

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