تكنولوجيا: إطلاق وشيك لهاتف OnePlus Nord CE 5 بترقية ضخمة في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصِف هاتف OnePlus Nord CE4 في الهند بأنه هاتف اندرويد قوي بكل معنى الكلمة، وذلك بفضل بطاريته الضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، وهي سعة لاقت ترحيبًا واسعًا بالنظر إلى سعر الهاتف الذي يبدأ من 24,999 روبية هندية (ما يعادل نحو 290 دولارًا أمريكيًا) عند إطلاقه في عام 2024.

أما الآن، فقد ظهرت تسريبات جديدة تشير إلى أن خليفته، الذي يُحتمل أن يُطلق باسم Nord CE 5، سيأتي بترقية هائلة في سعة البطارية، تصل إلى 1900 مللي أمبير إضافية، مما يجعل إجمالي السعة المتوقعة نحو 7100 مللي أمبير. بهذه المواصفات، قد يتمكن الهاتف الجديد من منافسة أجهزة قوية مثل Realme Neo 7 بكل جدية.

ومن ناحية الأداء، من المتوقع أن يعمل Nord CE 5 إما بمعالج Dimensity 8400 من ميدياتك، أو بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 كترقية مباشرة لسلسلة Snapdragon 7 Gen 3 المستخدمة في CE4.

وحتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول سعة التخزين الداخلية التي سيدعمها الهاتف، لكن من المرجح أن يحتفظ بسرعة UFS 3.1 ليضمن أداءً سريعًا ومواكبًا للمواصفات القوية.

الجدير بالذكر أن الهاتف يحمل الاسم الرمزي “Honda” حاليًا، وهو ما يُعد تحولًا عن أسلوب OnePlus المعتاد في استخدام أسماء رمزية مستوحاة من الأطعمة لأجهزتها الذكية.

حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا يوجد تاريخ رسمي لإطلاق Nord CE 5، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه قد يمهد الطريق لتطورات قادمة في سلسلة OnePlus، خاصة فيما يتعلق بتحسين البطارية، تمهيدًا لإصدار OnePlus 14 في وقت لاحق من عام 2025.

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