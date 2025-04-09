تكنولوجيا: بدء إنتاج Apple Vision Pro 2 دون مؤشرات على إصدار أرخص للواقع المختلط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ أن كشفت أبل عن نظارة الواقع المختلط Vision Pro بسعر 3500 دولار في عام 2023، ظل المستخدمون يترقبون إصدارًا أرخص يُناسب جمهورًا أوسع ويتنافس مع أجهزة مثل سلسلة Meta Quest.

لكن يبدو أن هذه التوقعات لن تتحقق قريبًا، إذ يشير تقرير جديد إلى أن Vision Pro 2 دخلت بالفعل مرحلة الإنتاج، ومن المتوقع إطلاقها خلال العام الحالي.

بحسب تقرير صادر عن ITHome (نقلاً عن Jukanlosreve عبر منصة X)، بدأت عملية إنتاج مكونات النظارة الجديدة، بما في ذلك الألواح الزجاجية والهياكل الخارجية والعناصر الأساسية الأخرى.

ووفقًا لعدة مصادر مستقلة، تتولى شركة Lens Technology حصريًا توريد الألواح الزجاجية للإصدار الثاني، بينما تقوم شركة Changying Precision بتصنيع الهيكل الخارجي. وأشار التقرير إلى أن بعض الموردين يعملون بسرعة كبيرة لتلبية الطلبات، مما يعزز التوقعات بإطلاق النظارة خلال عام 2025.

ومن الجدير بالذكر أن التقرير الأصلي نُشر باللغة الصينية، وتمت ترجمته عبر Google Translate، مما يعني احتمال وجود بعض التحريف أو عدم الدقة في بعض التفاصيل.

ومع ذلك، كان المحلل المعروف Ming-Chi Kuo قد كشف سابقًا أن الإصدار الثاني من Vision Pro سيعتمد على شريحة M5 الجديدة، التي يُتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج في النصف الثاني من هذا العام. وهذا قد يجعل Vision Pro 2 أول جهاز من أبل يعمل بهذه الشريحة أو من بين أوائل الأجهزة التي تعتمد عليها.

مع تركيز أبل حاليًا على تطوير Vision Pro 2، يبدو أن فكرة إصدار نسخة أرخص باتت أبعد من أي وقت مضى. وكان Kuo قد صرّح في نهاية العام الماضي أن النسخة الاقتصادية من Vision Pro تأجلت إلى ما بعد عام 2027، ويبدو الآن أن هذه التقديرات كانت دقيقة.

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