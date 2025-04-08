تكنولوجيا: ظهور أرقام طرازات لهاتفين جديدين من Sony Xperia

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت أرقام طرازات لهاتفين مختلفين، ربما يكونان Sony Xperia 1 VII و 10 VII، على موقع Vini، وهو مزود اتصالات في بولينيزيا الفرنسية، وتم مشاركتها على Reddit. تتوافق الأرقام السابقة المعروضة في القائمة، مثل Sony PM-1496-BV و Sony PM-1484-BV، مع أحدث هاتفين من سلسلة Xperia: Xperia 1 VI و Xperia 10 VI، على التوالي.

هناك ستة أرقام طرازات فردية للسلسلة Sony PM-1510-BV إلى PM-1515-BV، ولكن خمسة فقط من PM-1500-BV إلى PM-1505-BV؛ لا يوجد سجل لـ Sony PM-1501-BV. للأسف،

يمكن الافتراض أن هناك المزيد من النسخ السوقية لهاتف Xperia 1 مقارنةً بـ Xperia 10، وهذا يبدو واضحًا في قائمة أرقام الطرازات. إذا كان هذا هو الحال، فإن الأرقام 1510-1515 ستكون لهاتف Xperia 1 VII، والأرقام 1500-1505 ستكون لهاتف Xperia 10 VII.

هذا الأمر مهم، لأن عددًا أقل من أرقام الطرازات يعني عددًا أقل من الأسواق. لم يصل كل من Xperia 1 VI و Xperia 10 VI إلى الولايات المتحدة أو كندا (سوق أمريكا الشمالية) رسميًا، على الرغم من وجود رقم طراز لنسخة أمريكية من Sony Xperia 1 VI (PM-1491-BV).

إذا كانت جميع التخمينات صحيحة، وأن Xperia 1 VII هو الطرازات من 1510 إلى 1515، وأن الأرقام تتطابق مع نفس الأسواق مثل السلف، فإن PM-1511-BV يمكن أن يكون لسوق الولايات المتحدة. قد يكون 1510 للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، و 1511 لأمريكا الشمالية، و 1512 لمنطقة الصين، و 1513-1515 لمزودي الخدمة اليابانيين/شريحة SIM اليابانية المجانية.

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