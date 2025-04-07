تكنولوجيا: محللون ينفون صحة مزاعم تضاعف أسعار آيفون ثلاثة اضعاف بسبب الرسوم الجمركية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية ردود فعل قوية في الأوساط الاقتصادية، إذ وصفها محللون من مجموعة Wedbush Securities بأنها قد تُشعل كارثة اقتصادية ذاتية غير مسبوقة.

ويرى هؤلاء المحللون أن هذه السياسات قد تُفضي إلى تراجع حاد في القوة الشرائية للمستهلكين نتيجة ارتفاع الأسعار، خصوصًا للسلع ذات الطلب العالي مثل الهواتف الذكية الرائدة.

وقدّر فريق Wedbush أن سعر آيفون، الذي يبلغ حاليًا نحو 1000 دولار قبل فرض الرسوم الجمركية، قد يقفز إلى ما يصل إلى 3500 دولار إذا طُبّقت هذه التعريفات بشكل كامل.

وترتبط هذه الزيادة الكبيرة بتأثير مباشر على سلسلة التوريد الخاصة بأبل، والتي قد تشهد تضخمًا في التكاليف بنسبة تتراوح بين 40% و50%.

لكن في المقابل، شكك محللون آخرون في هذه التقديرات. فقد وصف مارك غورمان من بلومبرغ هذه الأرقام بأنها مبالغ فيها للغاية، واعتبرها مجرد طُعم للنقرات الغاضبة.

أما المحللة جوانا ستيرن، فقد قدّرت أن تأثير الرسوم الجمركية سيكون أقرب إلى زيادة بنحو 300 دولار على سعر iPhone 16 Pro، مما يجعل الأرقام المتداولة أقرب إلى التهويل منها إلى الواقع.

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