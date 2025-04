تكنولوجيا: Nothing تنشر اعلان تشويقي للهاتف CMF Phone 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Nothing حملة تشويقية رسمية لخليفة CMF Phone 1. الإعلان التشويقي الأول بعنوان “In search of the perfect shot” يبرز الجهة الخلفية للجهاز، مشيرًا إلى تحسينات في نظام الكاميرا.

تسريب لتصميم CAD غير مؤكد ظهر هذا الأسبوع يوحي بأن CMF Phone 2 سيأتي بكاميرا ثلاثية. وفقًا للشائعات، سيتم إطلاق CMF Phone 2 مع معالج MediaTek Dimensity 7400، وشاشة OLED بقياس 6.3 بوصة (FHD+، 120 هرتز)، وبطارية 5,000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط.

من المتوقع أن يحتفظ CMF Phone 2 بالتصميم المعياري لسلفه، مع ظهر قابل للإزالة ونظام Accessory Point الذي يتيح إضافة ملحقات مثل حبل تعليق، وحامل بطاقات، ومسند. كما يُتوقع أن يصاحب إطلاق CMF Phone 2 إصدار CMF Watch جديدة وسماعات لاسلكية.

