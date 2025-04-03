شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقيقة عرض أمازون لشراء تيك توك وإنقاذه من الحظر مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أمام تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك مهلة حتى يوم السبت، الخامس من أبريل وذلك بموجب القانون، لسحب ملكيته من قِبل شركة بايت دانس، مالكته الحالية، وإلا سيُحظر في الولايات المتحدة.

يُلزم التشريع بايت دانس بإيجاد مشترٍ للتطبيق الشهير، على ألا يكون شركة صينية، بعدما وُجهت اتهامات لتيك توك بسرقة بيانات المستخدمين الشخصية، ونشر دعاية من الصين إلى المشاهدين الأمريكيين.

حقيقة عرض أمازون لشراء تيك توك

يبدو أن شركة أمريكية، أمريكية بامتياز، قد قدمت عرضًا في اللحظات الأخيرة لشراء تيك توك.

وقد صرّح مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم يُكشف عن هويته، اليوم بأن أمازون قدمت عرضًا للاستحواذ على تيك توك، الذي كان يضم حوالي 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا مطلع هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز أن شركة بلاكستون للاستثمار الخاص تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة تضم مساهمي تيك توك غير الصينيين، مجموعة سسكويهانا الدولية وجنرال أتلانتيك، لتقديم عرض لشراء التطبيق.

وهناك شركة أمريكية أخرى يُعتقد أنها مهتمة بشراء تيك توك من بايت دانس هي أوراكل.

وترتبط الشركة بالفعل بتيك توك، إذ تُعتبر "مزود التكنولوجيا الموثوق" للتطبيق في الولايات المتحدة، وتُستخدم خوادمها لتخزين البيانات الشخصية لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن عرض أمازون لشراء تيك توك جاء في رسالة موجهة من الشركة إلى نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

ومع ذلك، تشير قصة التايمز إلى أن أطرافًا مختلفة لا تأخذ عرض أمازون على محمل الجد، ولا تزال قيمة عرض أمازون، وكذلك قيمة العروض المنافسة، غير معروفة.

وقد حاولت شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سابقًا تقليد تيك توك من خلال إطلاق ميزة مشابهة داخل تطبيقها تُسمى "إنسباير"، ومع ذلك، اعتُبرت "إنسباير" فاشلة، وتمت إزالتها من تطبيق أمازون في وقت سابق من هذا العام.

وفي عام 2020، خلال فترة ولايته الأولى، حاول ترامب التوسط لبيع تيك توك لشركات أمريكية أبدت اهتمامًا، بما في ذلك أوراكل وول مارت ومايكروسوفت، أما هذه المرة، فهناك تشريع متعلق بمشروع قانون لحظر تيك توك في الولايات المتحدة، وقّعه الرئيس آنذاك جو بايدن في أبريل الماضي.

وأجبر مشروع القانون شركة بايت دانس على سحب استثماراتها في تيك توك بحلول 19 يناير، وإلا ستُحظر في الولايات المتحدة، ووقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا في 20 يناير، يوم تنصيبه، يمنع وزارة العدل من اتخاذ أي إجراء ضد تيك توك حتى الموعد النهائي في 5 أبريل.