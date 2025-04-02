شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تُوسّع ميزة "البحث العميق" في ChatGPT لمستخدمى الإصدار المجاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن OpenAI تُخطط لتوسيع نطاق ميزة البحث العميق لتشمل مستخدمي الإصدار المجاني من ChatGPT، حيث طُرحت هذه الميزة في فبراير كأداة وكلاء تُمكّن من إجراء بحث متعدد الخطوات بشكل مستقل حول مواضيع مُعقدة من خلال البحث عن معلومات ذات صلة على الإنترنت.

وتعتمد هذه الميزة على نموذج ذكاء اصطناعي مُخصص من o3، وهي متاحة حاليًا فقط لمشتركي ChatGPT المدفوعين، والجدير بالذكر أنه حتى في حال وصول ميزة البحث العميق إلى الإصدار المجاني، فمن المُرجح أن تكون محدودة بحدود أسعار عالية.

وشارك تيبور بلاهو، كبير المهندسين في AIPRM، وهو مُتحمس للذكاء الاصطناعي، لقطة شاشة من بث مباشر لـ OpenAI على X (المعروف سابقًا باسم Twitter)، يُشير إلى إمكانية وصول ميزة البحث العميق قريبًا إلى الإصدار المجاني من ChatGPT، وفي البث المباشر، أكّدت إيزا فولفورد، العضو الفني في OpenAI، توسيع نطاق ميزة الوكلاء، مع ذلك، لم يُعلن عن تاريخ متوقع للتوسع.

وعلى صعيدٍ منفصل، صرّح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، بأن الإصدارات الجديدة من الشركة ستتأخر بسبب زيادة تحميل الخادم نتيجة استخدام ميزة توليد الصور الجديدة، لذا، حتى لو أُطلقت ميزة Deep Research في الإصدار المجاني، فمن المرجح ألا يتم ذلك قبل أن تتولى الشركة معالجة مشاكل السعة.

وحتى لو أُطلقت الميزة في الإصدار المجاني، فمن المرجح أن يكون لها حدّ سرعة مرتفع، نظرًا لأن Deep Research أداةٌ تعتمد على الوكيل وتتطلب معالجةً عاليةً لوحدة معالجة الرسومات (GPU)، وبالتالي، قد يقتصر استخدام المستخدمين على بضع مرات شهريًا، ويُذكر أن مستخدمي ChatGPT Plus يمكنهم أيضًا الوصول إلى وكيل الذكاء الاصطناعي بحدود سرعة، ويتوفر الاستخدام الأعلى فقط لمشتركي ChatGPT Pro، وهي أعلى فئة من الشركة.

ويُعد البحث العميق في ChatGPT (يُرجى عدم الخلط بينه وبين الميزة التي تحمل الاسم نفسه في Gemini أو Perplexity) أداة بحث متعددة الخطوات، تُمكّن المستخدمين من إجراء عمليات بحث ويب مستقلة حول موضوع مُحدد، وإعداد تقرير مُفصل، مما يُوفر عليهم عناء البحث اليدوي.

وعند إطلاقها، صرّحت الشركة بأنها مُصممة للمستخدمين الذين يُجرون أبحاثًا مُكثفة في مجالات مثل التمويل والعلوم والسياسات والهندسة.