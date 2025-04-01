شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهواتف الذكية بدون شاشات: هل سننتقل إلى الأجهزة القابلة للارتداء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور الهواتف الذكية، شهد العالم تطورات متسارعة في تصميمها وتقنياتها، لكن الاتجاه الجديد الذي يلوح في الأفق قد يكون الأجرأ على الإطلاق: هواتف بدون شاشات، مع التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والأجهزة القابلة للارتداء، قد يكون المستقبل خاليًا من الهواتف التقليدية كما نعرفها اليوم، فهل نحن على أعتاب ثورة جديدة في عالم الاتصالات؟

1. كيف بدأ التحول نحو الهواتف بدون شاشات؟

لطالما كانت الهواتف تعتمد على الشاشات كوسيلة أساسية للتفاعل، لكن مع التطورات الحديثة، بدأت بعض الشركات في البحث عن بدائل، مثل:

• الأوامر الصوتية المتطورة: حيث أصبح بإمكان المساعدين الصوتيين مثل “Siri” و”Google Assistant” تلبية احتياجات المستخدم دون الحاجة إلى لمس الجهاز.

• النظارات الذكية: مثل نظارات “Apple Vision Pro” و”Google Glass”، التي تعرض المعلومات مباشرة على عدساتها.

• الساعات الذكية: التي توفر ميزات الاتصال والتفاعل دون الحاجة إلى إخراج الهاتف من الجيب.

• الخواتم الذكية: مثل “Oura Ring”، التي توفر ميزات متقدمة مثل تتبع الصحة والتحكم في الأجهزة الذكية.

2. كيف ستعمل الهواتف بدون شاشات؟

قد تعتمد الهواتف المستقبلية على مجموعة من التقنيات الحديثة التي تلغي الحاجة للشاشة التقليدية، مثل:

• تقنية الإسقاط الهولوغرافي: حيث يمكن للمستخدم رؤية واجهة الهاتف ثلاثية الأبعاد في الهواء والتفاعل معها عبر الإيماءات.

• التحكم بالإشارات العصبية: مثل مشروع “Neuralink” الذي يسمح بالتحكم في الأجهزة عبر التفكير فقط.

• الواقع المعزز: الذي يتيح عرض المعلومات فوق العالم الحقيقي باستخدام نظارات أو عدسات ذكية.

3. الشركات التي بدأت في تطوير الهواتف بدون شاشات

عدة شركات تعمل بالفعل على تحويل هذه الرؤية إلى واقع، ومن أبرزها:

• Meta: تعمل على تطوير نظارات ذكية قد تحل محل الهواتف التقليدية.

• Apple: تستثمر في نظارات الواقع المعزز والساعات الذكية التي قد تلغي الحاجة لحمل هاتف.

• Samsung: تعمل على تطوير شاشات قابلة للطي والتلاشي قد تكون خطوة نحو الهواتف الشفافة أو حتى بدون شاشات.

• Elon Musk’s Neuralink: يسعى لربط الدماغ البشري مباشرة بالتكنولوجيا، مما قد يجعل الهواتف غير ضرورية تمامًا.

4. فوائد الهواتف بدون شاشات

راحة أكبر: لا مزيد من الحاجة لحمل هاتف كبير وثقيل.

تفاعل أكثر ذكاءً: استخدام الصوت والإشارات بدلًا من اللمس التقليدي.

حماية أكبر للخصوصية: لا يمكن للآخرين رؤية ما تفعله على شاشة هاتفك.

عمر بطارية أطول: لأن الشاشات من أكثر المكونات استهلاكًا للطاقة.

5. التحديات التي تواجه هذه التقنية

التكيف مع أسلوب استخدام جديد: كثيرون قد يجدون صعوبة في التخلي عن الشاشات التي اعتادوا عليها.

مخاوف الخصوصية: الأجهزة التي تعتمد على الصوت والإشارات قد تكون عرضة للتجسس.

تكلفة مرتفعة: التقنيات الجديدة غالبًا ما تكون باهظة الثمن في بدايتها.

حاجة للبنية التحتية: مثل دعم شبكات أقوى وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة.

6. متى سنودع الهواتف بالشاشات؟

بينما لا تزال الهواتف الذكية بالشاشات تسيطر على الأسواق، إلا أن الخبراء يتوقعون أن تبدأ الهواتف بدون شاشات في الظهور خلال العقد القادم. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والتحكم العصبي، قد يكون الهاتف التقليدي شيئًا من الماضي بحلول عام 2035.