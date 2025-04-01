شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الفرنسية تغرم شركة أبل 162.4 مليون دولار بسبب أداة مراقبة الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت جهات تنظيمية فرنسية لمكافحة الاحتكار على شركة أبل يوم الاثنين غرامة قدرها 150 مليون يورو (162.4 مليون دولار) لإساءة استغلال هيمنتها في إعلانات تطبيقات الهاتف المحمول على أجهزتها عبر أداة مراقبة الخصوصية.

وتأتي هذه الغرامة - وهي الأولى من نوعها التي تفرضها أي جهة تنظيمية لمكافحة الاحتكار بسبب أداة شفافية تتبع التطبيقات من أبل - بعد عام من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة احتكارية قدرها 1.8 مليار يورو على الشركة بسبب إعاقة خدمات بث الموسيقى المنافسة على متجر تطبيقاتها.

وبدد رئيس هيئة المنافسة الفرنسية المخاوف من أن يؤدي القرار إلى رد فعل انتقامي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض غرامات على دول الاتحاد الأوروبي التي تُغرّم الشركات الأمريكية، وصرح بينوا كور في مؤتمر صحفي: "نطبق قانون المنافسة بطريقة غير سياسية"/ لكن ما سمعناه... هو أنهم (السلطات الأمريكية) يعتزمون تطبيق قانون مكافحة الاحتكار على المنصات الرقمية الكبرى بنفس صرامة ما فعلته السلطات السابقة، لذا، فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، لا أرى أي خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية تطبيق القانون".

وتتيح أداة ATT لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad تحديد التطبيقات التي يمكنها تتبع نشاطهم. وقد اشتكت شركات الإعلانات الرقمية وألعاب الهواتف المحمولة من أنها زادت من تكلفة وصعوبة الإعلان على منصات Apple، وقالت Apple في بيان: "مع أننا نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، إلا أن هيئة المنافسة الفرنسية لم تطلب أي تغييرات محددة على ATT".

وأضاف أن عملية الامتثال قد تستغرق بعض الوقت، لأن آبل تنتظر أحكام الهيئات التنظيمية في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا التي تحقق أيضًا في أداة ATT، وقد ثارت القضية الفرنسية، التي غطت الفترة من 2021 إلى 2023، بسبب شكاوى من عدة جمعيات للمعلنين والناشرين وشبكات الإنترنت تتهم آبل بإساءة استخدام نفوذها السوقي.

وفي حين أن الهدف الذي تسعى إليه ATT ليس في حد ذاته موضع انتقاد، إلا أن طريقة تطبيقه ليست ضرورية ولا متناسبة مع هدف Apple المعلن المتمثل في حماية البيانات الشخصية، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية، وأضافت أن أداة الخصوصية "عاقبت بشكل خاص الناشرين الصغار"، لاعتمادهم بشكل كبير على جمع بيانات جهات خارجية لتمويل أعمالهم.

أكدت كل من Alliance Digitale، ونقابة وكالات الإنترنت (SRI)، واتحاد شركات الاستشارات والتداول عبر وسائل الإعلام (Udecam)، ومجموعة مُعلني الخدمات عبر الإنترنت، التي تقدمت بشكوى إلى الهيئة التنظيمية الفرنسية، أن القرار يُعدّ انتصارًا كبيرًا للمعلنين.