شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تضيف ميزة مراقبة سكر الدم إلى ساعتها الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل آبل منذ سنوات على تطوير ميزة مراقبة سكر الدم لساعتها، ويُعد هذا المشروع من أكثر مشاريع الشركة طموحًا منذ عهد ستيف جوبز، حيث تسعى شركة كوبرتينو العملاقة إلى تطوير جهاز مراقبة سكر الدم غير جراحي لساعة آبل، بهدف توفير بديل غير مؤلم لطرق مراقبة الجلوكوز الحالية، والتي تتطلب عادةً وخز الجلد، ومع ذلك، وعلى الرغم من سنوات البحث، لا تزال هذه الميزة بعيدة المنال.

في أحدث نشرة إخبارية له بعنوان "باور أون"، أشار مارك جورمان من بلومبررج إلى أن مشروع آبل طويل الأمد لتطوير جهاز مراقبة سكر الدم غير جراحي قيد التطوير منذ أكثر من 15 عامًا، ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات تقنية كبيرة في جعل هذا المنتج جاهزًا للاستخدام.

ظهرت الفكرة في الأصل خلال عهد ستيف جوبز، عندما استحوذت آبل في عام 2010 على شركة RareLight الناشئة لمراقبة سكر الدم، وتشير التقارير إلى أن آبل تعمل على المشروع سرًا منذ ذلك الحين، في الواقع، أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، وغيره من كبار المديرين التنفيذيين شاركوا بشكل وثيق في المشروع.

ويدور مشروع آبل لتطوير جهاز مراقبة نسبة السكر في الدم، والمعروف داخليًا باسم "مشروع E5"، حول استخدام مستشعرات بصرية تُسلط الضوء عبر الجلد لقياس مستويات الجلوكوز باستخدام التحليل الطيفي، ويبقى أحد أكبر العقبات، بحسب التقارير، تصغير حجم هذه التقنية لتناسب التصميم المدمج لساعة آبل مع ضمان الدقة والموثوقية.

و في الواقع، على الرغم من التقدم الأخير - بما في ذلك نموذج أولي لإثبات المفهوم طُوّر عام 2023 - لا يزال الجهاز الحالي كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن دمجه في ساعة ذكية. يُقال أيضًا أن لدى آبل فريقًا متخصصًا من المهندسين يعملون ضمن فريق التصميم الاستكشافي (XDG) التابع لها لتحسين هذه التقنية.

والآن، ليس الأمر كما لو أن آبل لم تواجه تحديات مع ميزاتها الصحية الأخرى. فقد واجهت الشركة انتكاسات مع مستشعرات تتبع أكسجين الدم وضغط الدم، وأُزيلت ميزة SpO2 من ساعة آبل بسبب نزاع على براءة اختراع، بينما واجهت ميزة تتبع ارتفاع ضغط الدم عقبات تطويرية، ومع ذلك، وبالنظر إلى هذه التحديات، يُشير جورمان إلى أن ميزة مراقبة نسبة الجلوكوز في الدم لا تزال "على بُعد سنوات عديدة" من طرحها في جهاز استهلاكي.

في حين يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً لمراقبة نسبة السكر في الدم، تعمل آبل في الوقت نفسه على تطوير شيء كبير لتحديث أقرب، وكشف جورمان أن آبل تُطور، وفقًا للتقارير، مدربًا صحيًا افتراضيًا داخل تطبيق الصحة على أجهزة آيفون، وستصل هذه الميزة مع تحديث iOS 19 الجديد.

وتهدف هذه الميزة، التي تحمل الاسم الرمزي "مشروع التوت"، إلى تقديم توصيات صحية مخصصة بناءً على بيانات المستخدم، وسيحلل النظام المُدعّم بالذكاء الاصطناعي المعلومات من هواتف iPhone وApple Watch وملحقات تتبع الصحة الأخرى لتوفير رؤى حول معدل ضربات القلب، وأنماط النوم، ومستويات النشاط، والصحة العامة.

وتماشيًا مع التحوّل الكبير في تطبيق الصحة، تعمل Apple أيضًا على دمج ميزة تتبّع الطعام في التطبيق، وهي ميزة ستتيح للمستخدمين تسجيل وجباتهم وتلقي رؤى غذائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أفادت التقارير بأن الشركة وظّفت خبراء طبيين في مجالات مُختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، وعلوم النوم، والتغذية، للمساعدة في تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي وضمان دقته، مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مُدرّب الصحة المُدعّم بالذكاء الاصطناعي سيكون جزءًا من خدمة اشتراك مميزة أم ميزة مجانية.



