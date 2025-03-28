شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قوة الفضاء الأمريكية تعتمد صاروخ فولكان سنتور الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

منحت قوة الفضاء الأمريكية ترخيصًا لصاروخ فولكان سنتور الجديد التابع لتحالف الإطلاق المتحد (ULA) لإطلاق مهمات الأمن القومي، وهذا القرار يضاعف عدد مزودي خدمات الإطلاق الفضائي للأمن القومي (NSSL)، وتنضم ULA إلى سبيس إكس في هذه المجموعة المختارة.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قالت العميد كريستين بانزينهاجن، المديرة التنفيذية لبرنامج الوصول الفضائي التابع لقوة الفضاء، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "يُعد ضمان الوصول إلى الفضاء وظيفة أساسية لقوة الفضاء وعنصرًا بالغ الأهمية للأمن القومي"، مضيفة "يضيف ترخيص فولكان قدرة الإطلاق والمرونة والمرونة التي تحتاجها أهم أنظمة الفضاء في بلادنا".

وتعمل ULA على ترخيص صاروخ فولكان سنتور لمهام تحالف الإطلاق المتحد منذ عام 2016، عندما وقعت الشركة اتفاقية بهذا الشأن مع القوات الجوية الأمريكية.

كان فولكان لا يزال في مرحلة التطوير في ذلك الوقت؛ وكان صاروخ أطلس الخامس، الذي أطلقته شركة ULA، أقوى صاروخ مستقبلي، وهو البديل المتصور لصاروخ أطلس الخامس العريق.

وأجرى أطلس الخامس، الذي ظهر لأول مرة عام 2002، العديد من عمليات الإطلاق لأغراض الأمن القومي لصالح الحكومة الأمريكية على مر السنين؛ وقد حلق في مهمته الأخيرة ضمن برنامج الأمن القومي في يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يتقاعد في وقت لاحق من هذا العقد.

ظهر فولكان لأول مرة في يناير 2024، حيث أرسل بنجاح مركبة الهبوط القمرية الخاصة "بيرجرين" إلى القمر، وأُطلق الصاروخ الجديد مرة أخرى في أكتوبر الماضي، في رحلة تجريبية لم تحمل أي حمولات خاصة بالعملاء.

حقق فولكان أهدافه الرئيسية في تلك المهمة أيضًا، وفقًا لشركة ULA، على الرغم من مواجهته مشكلة، عطل في فوهة محرك أحد معززي الصواريخ الصلبين.

وقال توري برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ULA، للصحفيين في وقت سابق من هذا الشهر بأن هذا العطل ناجم عن عيب في التصنيع، وقد تمت معالجته الآن.

يبدو أن قوة الفضاء راضية عن الإجراءات التصحيحية المتخذة وعن آفاق صاروخ فولكان سنتور في المستقبل، حيث منحت الصاروخ الضوء الأخضر لحمل حمولات الأمن القومى.

وقال مسؤولون عسكريون إن هذه العملية كانت طويلة ودقيقة، حيث كتب مسؤولو قوة الفضاء في البيان نفسه: "يُعد اعتماد فولكان تتويجًا لعدة سنوات من الجهود التي بذلتها قوة الفضاء وشركة ULA، والتى شملت 52 معيارًا للاعتماد، بما في ذلك أكثر من 180 مهمة منفصلة، وعرضين تجريبيين لرحلات الاعتماد، و60 عملية تحقق من متطلبات واجهة الحمولة، و18 مراجعة لتصميم واختبار النظام الفرعي، و114 عملية تدقيق للأجهزة والبرامج، وكل ذلك لوضع الأساس الفنى الذى ستتخذه قوة الفضاء بناءً عليه قراراتها بشأن صلاحية الرحلات المستقبلية للإطلاق".