شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهوره فى الدراما.. آبل تدرج جهاز "Lumon Terminal" بحملة منصة Apple TV+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة تسويقية إبداعية، ظهر جهاز الكمبيوتر “Lumon Terminal Pro”، المستخدم فى المسلسل الشهير “Severance” على منصة Apple TV+، بموقع آبل الرسمى ضمن قائمة أجهزة Mac، ولكن لمحبى المسلسل، هناك خيبة أمل: الجهاز ليس معروضًا للبيع بالفعل.

يأتى هذا الإدراج كجزء من حملة ترويجية لمنصة Apple TV+، حيث يتم تقديم اشتراك مجانى لمدة ثلاثة أشهر مع أى عملية شراء لجهاز Mac.

تعد خدمة البث جزءًا مهمًا من قطاع الخدمات فى آبل، والذى شهد نموًا بنسبة 4% فى الربع الأخير، محققًا إيرادات بلغت 26.34 مليار دولار، مما ساهم فى رفع هامش الربح الإجمالى للشركة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ونظرًا للشعبية الكبيرة التى حققها المسلسل، تعمل آبل على تسويقه عبر وسائل متعددة، بما فى ذلك توفير كتب إلكترونية مجانية على Apple Books، وإطلاق بودكاست خاص بالمسلسل يستضيفه بن ستيلر وآدم سكوت، وإنشاء ملف تعريفى لشركة “Lumon Industries” الخيالية على LinkedIn، بالإضافة إلى قائمة تشغيل موسيقية مستوحاة من العمل، وفعالية خاصة فى نيويورك، وغيرها من الأنشطة الترويجية.

وسلطت آبل الضوء أيضًا على كيفية استخدام المحرر السينمائى للمسلسل، جيفرى ريتشمان، لمجموعة من أجهزة آبل مثل iMac وMac mini وMacBook Pro فى عمليات التحرير سواء أثناء التصوير أو فى المنزل أو أثناء التنقل.

إلى جانب إدراج جهاز “Lumon Terminal Pro” على الموقع، أضافت آبل رابطًا لفيلم قصير يعرض نظرة من خلف الكواليس حول عملية التحرير، مما يمنح المشاهدين فرصة لفهم كيف تم إنتاج المسلسل الشهير.