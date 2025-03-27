تكنولوجيا: Garmin تطلق أول تحديث رئيسي لساعاتها الذكية الرائدة القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Garmin في طرح التحديث الرئيسي الجديد لساعاتها الذكية الرائدة، بما في ذلك Fenix 7 وFenix 7 Pro، إلى جانب الطرازات المرتبطة بها مثل Enduro 2.

ويأتي هذا التحديث بعد إصدار الشركة لبرنامج النظام 20.22 في وقت سابق من هذا الشهر، والذي سبقه الإعلان عن تحديث Q1 2025 الأوسع.

الآن، أطلقت Garmin الإصدار V21، وهو متاح حاليًا لمستخدمي برنامج Beta التجريبي. ومع ذلك، لن يصل التحديث تلقائيًا إلى الأجهزة حتى في حالة التسجيل في برنامج بيتا، بل يجب تنزيله يدويًا عبر إعدادات الساعة الذكية من خلال الانتقال إلى قائمة “تحديث النظام والبرامج” ثم تحديد “التحقق من التحديثات”.

يأتي الإصدار التجريبي 21.04 بخمسة تغييرات مقارنة بالإصدار 20.22، من بينها تحسينات عامة وإصلاحات للأخطاء، دون تقديم Garmin تفاصيل إضافية حول بعض التحسينات. كما يعالج التحديث مشكلات محددة، مثل الخطأ الذي قد يؤدي إلى تعطل عنصر واجهة مستخدم Garmin Coach.

فيما يلي أبرز التغييرات في الإصدار التجريبي 21.04:

إضافة أيقونات فتح إلى صفحة تفاصيل المستشعر.

إصلاح مشكلة قد تؤدي إلى تعطل أداة Garmin Coach.

تصحيح خطأ ترجمة في واجهة ساعة وضع النوم.

تحديث قاعدة بيانات المسارات.

تحسينات عامة وإصلاحات أخرى للأخطاء.

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