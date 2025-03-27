تكنولوجيا: سلسلة آيفون 16 تصل إلى إندونيسيا بعد انتهاء الحظر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أكثر من أربعة أشهر من الحظر، تمكنت أبل أخيرًا من حل أزمة توفر سلسلة آيفون 16 في إندونيسيا. أكدت الشركة رسميًا أن هواتفها ستكون متاحة في الأسواق الإندونيسية اعتبارًا من الجمعة، 11 أبريل، ويشمل ذلك آيفون 16 و16 بلس و16 برو و16 برو ماكس، إلى جانب آيفون 16E الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وفقًا لتقرير رويترز، بلغ التزام أبل الاستثماري في إندونيسيا 300 مليون دولار، وهو رقم أقل من المليار دولار التي أشارت إليها التقارير السابقة.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أبل قد نجحت في التفاوض على شروط أفضل أم أن الرقم الحالي مجرد بداية لاستثمارات قد تتزايد في السنوات المقبلة.

تفرض إندونيسيا على الشركات الأجنبية تلبية متطلبات “مستوى المكونات المحلية” (TKDN) بنسبة 40% حتى تتمكن من بيع منتجاتها في البلاد. يمكن تحقيق ذلك من خلال التصنيع المحلي، تطوير البرمجيات، أو إنشاء مراكز للبحث والتطوير.

وفي أكتوبر الماضي، أوقفت الحكومة الإندونيسية بيع هواتف آيفون 16 بسبب عدم استيفاء أبل لهذه المتطلبات، مما أدى إلى مفاوضات استمرت لأشهر حول التزامات الشركة الاستثمارية.

في حين أن الحكومة الإندونيسية كانت تضغط على أبل لتصنيع هواتف آيفون داخل البلاد، يبدو أن الشركة ستتجنب هذا الخيار. وبدلاً من ذلك، تعتزم أبل إنشاء منشآت لتصنيع أجهزة تتبع AirTag إلى جانب مصنع آخر للملحقات. كما تخطط لإنشاء مراكز بحث وتطوير إضافية والاستثمار في الأكاديميات المحلية لتدريب الطلاب.

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