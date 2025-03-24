شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريلمي تقدم realme C75 بإمكانيات فائقة تجعله الخيار الأمثل للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهاتف يتميز بأول حماية عسكرية وأعلى تصنيف IP69

أعلنت شركة ريلمي عن طرح هاتفها الجديد realme C75 في السوق المصري بتخفيضات مميزة بمناسبة عيد الفطر، حيث يمكن للعملاء الحصول على الهاتف بسعة8+128 جيجابايت بسعر 8,999 جنيه بدلاً من 9,599 جنيه، وبسعة 2568+ جيجابايت بسعر 9,999 جنيه بدلاً من 10,599 جنيه، وذلك في الفترة من 18 حتى 31 مارس، مما يتيح الفرصة للحصول على هاتف ذو أداء متميز بسعر مغري.





يتم تصنيع هاتف realme C75 بالكامل في مصر بأعلى معايير الجودة، ويتميز بأنه مقاوم للماء حتى عمق 2 متر، بالإضافة إلى مقاومة الغبار، كما يمكنه تحمل درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية، ليتفوق على منافسيه من الهواتف الرائدة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف قوي ذو أداء فائق.

تم تصميم realme C75 لتحمل الظروف القاسية، حيث يوفر حماية استثنائية شاملة تصل إلى 360 درجة بمعيار حماية عسكرية تجعله يتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 2 متر. كما يتميز بتصميم داخلي مبتكر مع وسادة هوائية وإطار معدني، مما يعزز قدرته على مقاومة الصدمات بنسبة تزيد عن 260%، مع تحسين مقاومة الخدوش بنسبة 400%.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة تعتبر الأكبر في فئته، حيث تصل سعتها إلى 5828 مللي أمبير/ساعة مع دعم شحن سريع بقوة 45 وات، مما يسمح باستخدامه لفترات طويلة تصل إلى 23 يوماً، و6 إلى 8 ساعات من اللعب المستمر، و8 إلى 12 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب بدون توقف. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 24 جيجابايت، مما يوفر أعلى سعة تخزين متاحة في فئته، ويضمن أداءً سلساً وسريعاً.

يأتي هاتف realme C75 بعرض خاص لأول مرة، حيث يقدم ضمان شاشة محلي لمدة 6 أشهر هذا بجانب ضمان محلي مجاني لمدة 24 شهراً، وذلك حتى 1 أبريل المقبل.