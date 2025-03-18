تكنولوجيا: أحدث إصدار تجريبي من One UI 7 لهاتفي Galaxy S24 و S24+ يضيف ميزة Samsung Log

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج وضع تسجيل فيديو جديد مع سلسلة Galaxy S25 يُعرف باسم Samsung Log، وهو نمط لوني مسطح يحافظ على تفاصيل أكثر ويمنح مرونة أكبر أثناء تعديل الألوان. هذه الميزة وصلت بالفعل إلى Galaxy S24 Ultra عبر تحديث One UI 7 Beta، والآن أصبحت متاحة أيضًا لهاتفي Galaxy S24 و S24+.

في البداية، كان من غير الواضح ما إذا كانت هذه الميزة ستظل حصرية لإصدار Ultra، لكن التحديث الجديد يؤكد أنها ستتوفر لجميع الأجهزة الرائدة، وهو أمر منطقي نظرًا لأن Galaxy S25 و S25+ يدعمانها أيضًا، وليس فقط S25 Ultra.

إلى جانب هذه الميزة الجديدة، يتضمن تحديث One UI 7 Beta العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء. تم حل مشكلات العرض المتقطع في وحدة التحكم، وإصلاح خطأ إشعارات شاشة القفل، بالإضافة إلى معالجة مشكلة ظهور الرموز بحجم صغير على شاشة إعدادات الأدوات.

كما تم تحسين شفافية الأدوات لمنع التشويش المتقطع، وإصلاح مشكلات تداخل النصوص والصور، إلى جانب تحسين تباعد قائمة الإجراءات السريعة. التحديث يشمل أيضًا إصلاح خطأ يمنع زر تحرير المعرض من العمل بشكل صحيح، وتحسين عرض تشغيل الوسائط ليظهر كإشعار في الوقت الفعلي.

بالنسبة لوضع Samsung Log، يمكن للمستخدمين معرفة المزيد حول كيفية تفعيله واستخدام ميزة Exposure View لمراقبة المناطق المعرضة للإضاءة المفرطة، بالإضافة إلى تعديل الألوان مباشرة على الهاتف باستخدام تطبيق المعرض.

يُذكر أن One UI 7 Beta متاح أيضًا لسلسلة Galaxy S23، لكنه لا يتضمن وضع Samsung Log حتى الآن، ومن غير المعروف ما إذا كانت سامسونج ستضيفه لاحقًا أم لا.

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