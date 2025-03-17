شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Clair Obscur: Expedition 33 لعشاق ألعاب المغامرة والقتال المبتكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد لعبة Clair Obscur: Expedition 33 لتكون واحدة من أبرز إصدارات الألعاب في عام 2025، وهي أولى ألعاب استوديو Sandfall Interactive الفرنسي المستقل، الذي يضم أقل من 30 موظفًا.

رغم ذلك، فقد تمكن الاستوديو من جذب انتباه العديد من الشركات الكبرى في عالم الألعاب والسينما خلال السنوات الأخيرة، حيث حصلت اللعبة على Epic MegaGrant في عام 2022، وتولت Kepler Interactive نشرها في 2023، كما كانت واحدة من أبرز العناوين في أول عرض تقديمي لـ Xbox لعام 2025. حتى قبل إصدارها في أبريل المقبل، حصلت اللعبة على صفقة لتحويلها إلى فيلم واقعي من خلال Story Kitchen.

قصة غامضة وعالم سريالي

تدور أحداث Expedition 33 في عالم Lumière، الذي يعاني من تهديد وجودي بسبب كائن غامض يُعرف باسم The Paintress، حيث تقوم كل عام برسم رقم جديد على برج معين، وعندما يحدث ذلك، يموت جميع الأشخاص الذين يحملون ذلك العمر على الفور. بدأت العد التنازلي قبل أكثر من 50 عامًا، وهي الآن وصلت إلى الرقم 33، مما يعني أن جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 33 عامًا سيُفنون. في محاولة يائسة لإنقاذ العالم، يتم إرسال فرق استكشافية سنوية لمواجهة The Paintress، لكن جميعها انتهت بالموت.

تبدأ القصة عندما يجد Gustave، أحد أعضاء البعثة 33، نفسه وحيدًا بعد أن تعرضت فرقته لكمين من قبل رجل غامض ذي شعر أبيض، يبدو أكبر من أن يكون على قيد الحياة. يمتلك Gustave ذراعًا آلية سحرية، وينطلق في رحلة عبر الغابات الكثيفة والكهوف المظلمة للبحث عن ناجين آخرين. خلال رحلته، يلتقي بـ Lune، ساحرة قوية الإرادة، وMaelle، شقيقته بالتبني ذات الشخصية الانطوائية والقوة الكبيرة.

نظام قتال مبتكر وعناصر RPG قوية

تقدم Expedition 33 نظام قتال بالأدوار مع تأثيرات من ألعاب JRPG، ولكنه يأتي بلمسة خاصة من خلال إدخال عناصر الوقت الحقيقي. يتمتع كل عضو في الفريق بأسلوب قتال خاص به، حيث يستخدم Gustave ذراعه الآلية لشحن الهجمات، بينما تعتمد Lune على السحر العنصري، أما Maelle فتتبع أسلوب المبارزة القائم على ثلاث وضعيات قتالية مختلفة.

يضيف النظام القتالي آليات Quick-Time Events (QTEs)، حيث تتطلب بعض الهجمات تنفيذ ضغطات أزرار دقيقة لتحقيق ضرر إضافي أو تجنب هجمات الأعداء، هذا النظام يجعل المعارك أكثر إثارةً، حيث لا يمكن للاعب ببساطة الانتظار حتى انتهاء الدور بل يجب أن يكون متفاعلاً مع كل لحظة في القتال.

تصميم بيئات مذهل وتجربة بصرية غامرة

البيئات في Expedition 33 تعكس الطابع السريالي الذي يميز اللعبة، حيث تتحول الأرضيات إلى جزر عائمة، وتظهر مبانٍ مدمرة بطريقة غير منطقية، بينما تواجه شخصياتك مخلوقات حجرية متحركة. من أبرز البيئات Flying Waters، وهي منطقة تبدو وكأنها قاع محيط مليء بالسفن الغارقة والحيتان، لكن دون قطرة ماء واحدة، مما يخلق شعورًا غريبًا وساحرًا في نفس الوقت.

يمكن للاعب التنقل بسلاسة بين الشخصيات أثناء الاستكشاف، حيث تتميز Lune بطريقة تنقل فريدة تشبه الطيران، مما يجعل التحكم بها تجربة ساحرة. كما يتيح النظام الفيزيائي في اللعبة استخدام الخطافات لعبور الفجوات، وتسلق الجدران باستخدام حبال ضوئية، مما يضيف ديناميكية ممتعة للحركة والاستكشاف.

مستقبل مشرق وإمكانيات هائلة

رغم أن اللعبة لم تصدر بعد، إلا أن مستوى صقلها واضح منذ الآن. الأداء الصوتي، المؤثرات البصرية، الموسيقى التصويرية، وحتى التفاصيل الصغيرة مثل تعابير الشخصيات، جميعها تقدم تجربة غامرة تليق بألعاب AAA، رغم أن المشروع يُعتبر لعبة إيندي.

لكن هناك تساؤلات حول أداء اللعبة من الناحية التقنية، حيث أظهرت الاختبارات على RTX 4070 Super أن تشغيلها بدقة 1440p/60fps قد يكون تحديًا، مما قد يطرح مشاكل توافق على الأجهزة الأضعف. ومع ذلك، يبقى ذلك أمرًا سيتم اختباره بشكل كامل عند إصدار اللعبة.

موعد الإصدار والمنصات المتاحة

من المقرر إطلاق Clair Obscur: Expedition 33 في 24 أبريل 2025 على PC، وPlayStation 5، وXbox Series X/S، ويتوقع أن تكون واحدة من أكثر ألعاب تقمص الأدوار إثارة لهذا العام.