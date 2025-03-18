شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق خدمة التاكسي الطائر فى بريطانيا بالتعاون بين جوبى وفيرجن اتلانتيك والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة فيرجن أتلانتيك عن شراكة مع شركة Joby Aviation التي يقع مقرها في كاليفورنيا لإطلاق خدمة سيارات أجرة جوية في المملكة المتحدة، لتصبح أحدث شركة طيران تراهن على فئة جديدة من الطائرات الكهربائية التي تتنافس لتصبح سيارات أجرة في السماء.

طائرة جوبي الكهربائية بالكامل مزودة بستة دوارات وتتسع لخمسة أشخاص، بمن فيهم الطيار ، ويمكن للطائرة الإقلاع عموديًا، مثل المروحيات، ثم الانتقال إلى الطيران الأمامي باستخدام دوارات الإمالة. وتقول جوبي إنها تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، وتقطع مسافة 150 ميلًا بشحنة بطارية واحدة، وهي أكثر هدوءًا بمئة مرة من الطائرات التقليدية.

بموجب هذه الشراكة، سيتمكن العملاء من حجز مقعد في إحدى طائرات جوبي متعددة الدوارات عبر موقع وتطبيق فيرجن أتلانتيك الإلكترونى ، وستحمل الطائرات شعاري جوبي وفيرجن أتلانتيك،لكن سيتعين على خدمة المملكة المتحدة الانتظار حتى تحصل جوبي على شهادة النوع ، ما يعني استيفاء الطائرة لجميع معايير التصميم والسلامة الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، ثم إطلاق خدمتها في الولايات المتحدة.

ويواجه مشغلو سيارات الأجرة الجوية عددًا من العقبات قبل أن يصبحوا حقيقة واقعة، بما في ذلك لوائح السلامة وتصميمات المطارات ، وقد بدأت هيئة الطيران المدني البريطانية في دراسة كيفية إعادة تقييم المطارات لرحلات سيارات الأجرة الجوية، بما في ذلك الرسوم والمساحة الجوية.

تتطلع جوبي وفيرجن أتلانتيك إلى رحلات مدتها 15 دقيقة من مطار مانشستر إلى ليدز، أو رحلات مدتها 8 دقائق من مطار هيثرو إلى كاناري وارف. وتخطط جوبي لإنشاء شبكة من نقاط الهبوط في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتتوقع تقديم أسعار تُضاهي "خيارات مشاركة الرحلات الأرضية المتميزة المتاحة عند الإطلاق".

سيارات الأجرة الجوية ، التي تُعرّفها وسائل الإعلام الرئيسية خطأً أحيانًا على أنها "سيارات طائرة"، هي في الأساس طائرات هليكوبتر بدون محركات بنزين صاخبة وملوثة (مع أن لها بالتأكيد مستوى ضوضاء فريدًا).

​​بالإضافة إلى جوبي، زعمت شركات مثل آرتشر للطيران وفولوكوبتر وبيتا تكنولوجيز أنها على وشك إطلاق خدمات ستتوسع في نهاية المطاف على مستوى البلاد ، لكن شركات أخرى تعثرت ، فقد أعلنت شركة ليليوم الألمانية مؤخرًا إفلاس اثنتين من شركاتها التابعة وقد توقف عملياتها .

أعلنت شركة جوبي مؤخرًا أنها أحرزت تقدمًا قياسيًا في إكمال أربع من المراحل الخمس المطلوبة لخدمة نقل الركاب التجارية في الولايات المتحدة، وتتوقع نقل أول ركابها أواخر هذا العام أو أوائل العام المقبل ، كما سلمت الشركة مؤخرًا طائرة ثانية للقوات الجوية الأمريكية في إطار شراكة تجريبية.

وحظيت شركة جوبي بدعم كبير مؤخرًا، عندما نشرت إدارة الطيران الفيدرالية اللوائح النهائية المرتقبة للغاية لمركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، والتي تقول إنها سترسم مسار "السفر الجوي في المستقبل".

لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ، بعد أن أمرت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقافها مؤقتًا للسماح لإدارة ترامب بمراجعتها ، وقد تؤدي مراجعة مطولة إلى تمديد الجدول الزمني لشركة جوبي إلى ما بعد الموعد المستهدف لعام ٢٠٢٥ الذي حددته لإطلاق خدمة سيارات الأجرة.