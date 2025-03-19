شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن ثلاث معالجات جديدة من سلسلة Snapdragon G لأجهزة الألعاب المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة كوالكوم (Qualcomm) عن أحدث مجموعة من معالجات Snapdragon G Series المصممة خصيصًا لأجهزة الألعاب المحمولة، تشمل التشكيلة الجديدة ثلاث شرائح رئيسية: Snapdragon G3 Gen 3 وSnapdragon G2 Gen 2 وSnapdragon G1 Gen 2، والتي ستعمل على تشغيل مجموعة متنوعة من أجهزة الألعاب المحمولة بنظام أندرويد، ووفقًا لكوالكوم، توفر الشرائح الجديدة أداءً أقوى ورسومات محسنة واتصالًا أسرع مقارنة بالأجيال السابقة.

أبرز ميزات الشرائح الجديدة Snapdragon G3 Gen 3 – الأقوى في السلسلة

تتصدر شريحة Snapdragon G3 Gen 3 التشكيلة كأقوى خيار، على الرغم من أنها لا تحتوي على معالج Oryon أو وحدة معالجة الرسومات Adreno 830 المستخدمة في معالجات الهواتف الذكية الرائدة من كوالكوم. ومع ذلك، توفر تحسينات كبيرة مقارنة بسابقتها، حيث تدّعي الشركة أنها توفر:

• تحسنًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU).

• زيادة بنسبة 28% في أداء الرسومات (GPU).

• دعم تقنية Lumen الخاصة بمحرك الألعاب Unreal Engine 5، مما يجعلها أول شريحة من سلسلة G تدعم هذه الميزة.

• دعم شاشات تصل إلى دقة QHD+ بمعدل تحديث 144Hz.

• دعم أحدث تقنيات الاتصال Wi-Fi 7 وBluetooth 5.3 عبر نظام Qualcomm FastConnect 7800.

Snapdragon G2 Gen 2 – أداء قوي للألعاب السحابية والمحلية

تم تصميم Snapdragon G2 Gen 2 ليكون مثاليًا للألعاب المحمولة والألعاب السحابية، حيث يُعد تحديثًا لشريحة G2 Gen 1 مع تحسينات ملحوظة:

• تحسن يصل إلى 2.3 ضعف في أداء المعالج (CPU).

• زيادة تصل إلى 3.8 ضعف في أداء معالج الرسوميات (GPU) بفضل التحديث إلى وحدة Adreno A22.

• دعم شاشات QHD+ بمعدل تحديث 144Hz، مما يجلب تجربة لعب أكثر سلاسة.

• دعم Wi-Fi 7 لتقليل زمن الاستجابة وتحسين تجربة اللعب عبر الإنترنت.

Snapdragon G1 Gen 2 – خيار للمبتدئين مع تحسينات كبيرة

تم تصميم Snapdragon G1 Gen 2 للأجهزة المحمولة منخفضة التكلفة، مع التركيز على الألعاب السحابية. تقدم هذه الشريحة ترقيات ملحوظة مقارنة بسابقتها، بما في ذلك:

• تحسن بنسبة 80% في أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU).

• زيادة بنسبة 25% في أداء الرسومات (GPU).

• دعم دقة تصل إلى FHD+ بمعدل تحديث 120Hz، أي ضعف معدل التحديث في الجيل السابق.

أجهزة الألعاب المحمولة المدعومة بالشرائح الجديدة

أكدت كوالكوم أن عدة أجهزة ألعاب محمولة جديدة ستستخدم الجيل الجديد من معالجات Snapdragon G، ومنها:

• Snapdragon G3 Gen 3 سيعمل في أجهزة Ayaneo Pocket S2 وGaming Pad، بالإضافة إلى OneXPlayer OneXSugar.

• Snapdragon G2 Gen 2 سيظهر لأول مرة في Retroid Pocket 6، وهو الجيل الجديد من أجهزة Retroid المحمولة.

• Snapdragon G1 Gen 2 سيشغّل جهاز Retroid Pocket Classic، وهو جهاز مستوحى من تصميم Game Boy مع شاشة AMOLED بحجم 3.92 بوصة.

تصريحات كوالكوم والتوقعات المستقبلية

صرّح ميكا ناب، المدير الأول لإدارة المنتجات في كوالكوم: “ستدعم معالجات Snapdragon G Series الجديدة مستقبل ألعاب الأجهزة المحمولة، من خلال توفير مجموعة واسعة من التجارب وأنواع اللعب، مما يمنح المصنعين والمطورين فرصًا جديدة للابتكار.”

من المتوقع أن تبدأ الأجهزة التي تستخدم المنصات الجديدة Snapdragon G في الوصول إلى الأسواق في وقت لاحق من هذا الربع.