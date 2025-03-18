شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب شامل لهاتف Pixel 9a يكشف المواصفات والتصميم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير حديثة عن أن هاتف جوجل الذكي متوسط ​​المدى القادم من سلسلة Pixel-A على وشك الظهور، وكما هو متوقع، لم تُفلح جوجل في ضبط التسريبات ويُقدم أحدثها مراجعة فيديو شاملة لهاتف Pixel 9a القادم، مُتعمقًا في مكوناته ومواصفاته وأدائه بناءً على اختبارات واقعية.

صدر الفيديو من قِبل المؤثر التقني ساهيل كارول، ويُظهر الهاتف بلون وردي فاتح، يذكر كارول في الفيديو وجود نسختين من سعة التخزين - 128 جيجابايت و256 جيجابايت لهاتف Pixel 9a. العبوة مطابقة تقريبًا لهواتف سلسلة Pixel 9 الرئيسية، ما يعني أيضًا عدم وجود مقبس شحن في العلبة.

فيما يتعلق بالمواصفات الأساسية، يذكر التسريب شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة بدقة 1080 × 2424 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ويُزعم أن ذروة السطوع تبلغ 2700 شمعة، وهي مغطاة بطبقة Gorilla Glass 3 من Corning لحماية الشاشة، وما يلفت الانتباه حقًا هو تلك الحواف السميكة.

وفقا للفيديو، يأتي هاتف Pixel 9a مزودًا ببطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 23 واط ، كما يدعم الشحن اللاسلكي 7.5 وات، وهو نصف ما توفره تقنية Qi2.

تجدر الإشارة إلى أن هيكل الهاتف معدني، لكن الغطاء الخلفي ليس زجاجيًا، بل يُقال إنه مصنوع من البلاستيك بسطح غير لامع.

لحسن الحظ، يتمتع الجهاز بشهادة IP68، مما يعني أنه يتحمل بعض رذاذ الماء العرضي دون أن يُتلف الدوائر الداخلية، أما بالنسبة للأداء، فقد حقق معالج Tensor G4 1.04 مليون نقطة على منصة AnTuTu.

ليس أداءً وحشي

في سيناريوهات الألعاب، يظهر هاتف Pixel 9a مُفعّلاً افتراضياً على الرسومات السلسة مع نطاق معدل الإطارات الأقصى في PUBG، وهو ليس سيئاً للغاية ، تبدو طريقة اللعب سلسة، ولكن هناك بعض التلعثم المتقطع.

من ناحية التصوير، يُزعم أن هاتف جوجل المتوسط ​​القادم سيُقدم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور بزاوية واسعة للغاية، أما بالنسبة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، فقد زودت جوجل هاتف Pixel 9a بكاميرا بدقة 13 ميجابكسل.

يُقال إن الكاميرا الرئيسية قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لكن نطاق التقريب الرقمي محدود بـ 8x فقط، وبالنظر إلى السعر المتوقع لهاتف Pixel 9a والبالغ 500 دولار أمريكي، يُعد هذا وضعًا سيئًا للغاية، خاصةً عند مقارنته بهواتف اقتصادية مثل سلسلة Nothing Phone 3a.

وسيحاول هاتف Pixel 9a منافسة iPhone 16e في السوق ، وسيواجه منافسة شرسة مع هواتف لشركات أخرى أيضًا.