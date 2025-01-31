شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التكلفة مقابل الدقة.. تطوير DeepSeek الصينى أرخص من ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

اشتهر تطبيق iOS لشركة DeepSeek AI الصينية، حيث إنه التطبيق المجاني الأول في متجر التطبيقات متفوقًا على ChatGPT، حيث تم تطوير DeepSeek بتكلفة أقل بكثير مما استغرقته OpenAI وGoogle لإنشاء ChatGPT وGemini.

لكن وفقا لتقرير كشفت عنه NewsGuard، كان معدل دقة DeepSeek منخفضًا للغاية في توصيل الأخبار والمعلومات.

وذكر التقرير أن DeepSeek كان صحيحًا بنسبة 17٪ فقط من الوقت، مما جعله العاشر من بين أحد عشر روبوت دردشة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك ChatGPT وGemini.

في 30٪ من الوقت، استجاب DeepSeek بمزاعم كاذبة، وأكثر من نصف الوقت 53٪ استجابة للمطالبات المتعلقة بالأخبار، أعطى روبوت الدردشة الصيني بالذكاء الاصطناعي إجابة غامضة أو غير مفيدة.

وكان معدل فشل DeepSeek 87% وفقًا لـ NewsGuard والذي يقارن بمعدل فشل 62% لمنافسي DeepSeek.

زعمت DeepSeek أن التكنولوجيا وراء برنامج الدردشة الآلية تعمل بنفس أداء ChatGPT من OpenAI أو أفضل منه بتكلفة ضئيلة.

لكن التقرير الصادر عن NewsGuard يثير الشك حول هذا الادعاء، وتضمن الاختبار نفس 300 مطالبة مستخدمة لاختبار ChatGPT وGemini مع 30 منها بناءً على 10 ادعاءات كاذبة تم العثور عليها عبر الإنترنت.

هز DeepSeek أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين الماضى بعد أن تفوق على ChatGPT ليصبح التطبيق المجاني الأكثر تنزيلًا في واجهة متجر تطبيقات iOS.

وخسرت أسهم التكنولوجيا المدرجة في الأسواق الأمريكية ما يقرب من تريليون دولار من قيمتها والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل NVIDIA التي خسرت 593 مليار دولار يوم الاثنين قبل أن تنتعش جزئيًا يوم الثلاثاء.