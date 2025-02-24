شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا ترشح ستيف جوبز لعملة الابتكار الأمريكية بقيمة دولار واحد والان مع تفاصيل الخبر

رشح حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، هذا الأسبوع، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة آبل، ستيف جوبز، ليكون وجه عملة "الابتكار الأمريكي" بقيمة دولار واحد، والتي ستصدرها دار السك الأمريكية.

ويأتي هذا الترشيح ضمن برنامج عملات الابتكار، الذي أطلق عام 2018، حيث يُتاح لكل ولاية تصميم عملة خاصة بها تكريمًا لمبتكر أو إنجاز بارز من منطقتها.



ستيف جوبز

وقال نيوسوم إن ستيف جوبز "يجسد روح الابتكار الفريدة التي تعتمد عليها كاليفورنيا"، مشيرًا إلى إرثه الممتد عبر مجالات متعددة، فإلى جانب دوره كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة آبل، كان جوبز أيضًا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيكسار، التي قدمت للعالم أول فيلم رسوم متحركة بالكامل عبر الكمبيوتر، "حكاية لعبة" (Toy Story).

لكن إرثه الأبرز كان في آبل، حيث ساهم في إطلاق أجهزة حاسوب ثورية، مثل Apple II، أول حاسوب دقيق يتم إنتاجه على نطاق واسع، وMacintosh، أول حاسوب شخصي مزود بواجهة رسومية تتيح للمستخدمين رؤية ما يعملون عليه.

وكان هدف جوبز، وفقًا لما صرح به سابقًا، هو "سد الفجوة بين التكنولوجيا المتطورة وبقية البشر، لجعل التقنية المعقدة سهلة الاستخدام وممتعة"، وقد تجلى هذا النهج في أجهزة iPod وiPhone وiPad، التي أعادت تعريف التكنولوجيا من خلال جعلها أكثر دقة وسهولة وفعالية.

وقدّم ترشيح كاليفورنيا إلى لجنة استشارات سك العملات (CCAC)، التي ستقدم توصياتها لوزارة الخزانة لاعتماد التصميم النهائي، وقررت اللجنة مبدئيًا اقتراح عملة تحمل صورة جوبز مرتديًا الياقة العالية والنظارات التي اشتهر بها، لكن التصميم قد يخضع لتعديلات قبل سك العملة رسميًا.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج العملة وطرحها للتداول بحلول عام 2026.