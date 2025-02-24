شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعى.. كل ما تحتاج معرفته عن iOS 18 و macOS Sequoia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل رسميًا تحديثاتها الجديدة لأنظمة التشغيل، بما في ذلك iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia و watchOS 11، حيث تضمنت هذه التحديثات تغييرات رئيسية في طريقة عمل الأجهزة، إلى جانب تمهيد الطريق لإدخال ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

Apple Intelligence: مستقبل الذكاء الاصطناعي على أجهزة آبل

أبرز ما جاء في iOS 18 هو مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة تحت اسم Apple Intelligence، ومن بين الميزات التي أصبحت متاحة منذ إطلاق iOS 18.2 في 11 ديسمبر:

• إنشاء الصور عبر Image Playground

• تصميم رموز إيموجي مخصصة تحت اسم “Genmoji”

• دمج ChatGPT في النظام

بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض الميزات الأخرى، مثل أدوات الكتابة التي تتيح إعادة صياغة النصوص بأنماط مختلفة، في الوصول للمستخدمين تدريجيًا منذ أكتوبر.

تحديثات غير متعلقة بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي، هناك تحسينات أخرى كبيرة، مثل:

• إمكانية تغيير التطبيقات الافتراضية لأول مرة في نظام آبل.

• ميزة جديدة لاختبار السمع باستخدام AirPods.

• تحسينات في المراسلة، حيث أصبح iPhone يدعم رسائل RCS عند التواصل مع أجهزة أندرويد.

تحديثات على الأنظمة الأخرى

لم تقتصر التحسينات على iOS فقط، فقد شهدت الأنظمة الأخرى تحديثات مهمة أيضًا:

• iPadOS 18 يحصل على تطبيق آلة حاسبة لأول مرة، مع القدرة على حل المعادلات الرياضية داخل تطبيق الملاحظات.

• watchOS 11 يقدم ميزة كشف علامات انقطاع التنفس أثناء النوم.

• macOS Sequoia يأتي بتحسينات في الأداء وتجربة المستخدم.

مع هذه التحديثات، يبدو أن آبل تمضي قدمًا في دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أجهزتها، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً لمستخدمي منتجاتها.