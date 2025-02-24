شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يهاجم قائد المحطة الدولية السابق بسبب موقف الرواد العالقين فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

هاجم إيلون ماسك قائد محطة الفضاء الدولية السابق؛ بسبب أزمة رواد ناسا العالقين في الفضاء، حيث أجريت مقابلة مع إيلون ماسك والرئيس دونالد ترامب، وتمت مناقشة خطة عودة طاقم ستارلاينر، وقال ماسك خلالها: "نعم، لقد تُرِكوا هناك لأسباب سياسية، وهذا ليس جيدًا"، ورد على ذلك أندرياس موجنسن عبر منصة X: "يا لها من كذبة".

وطار موجنسن، رائد الفضاء الدنماركي، مرتين، وعمل كمهندس طيران على Soyuz TMA-18M وكطيار لمهمة SpaceX's Crew-7، واستمرت فترة ولايته كقائد لمحطة الفضاء الدولية من 27 سبتمبر 2023 إلى 6 أبريل 2024، خلال البعثة 70.

رد إيلون ماسك مباشرة على موجنسن، قائلاً: "أنت متخلف عقليًا تمامًا، كان بإمكان سبيس إكس إعادتهم قبل عدة أشهر، لقد عرضت هذا مباشرة على إدارة بايدن ورفضوا.. تم رفض العودة لأسباب سياسية.. أحمق".

ادعى ماسك أنه تم تقديم عرض لإعادة الطاقم إلى الوطن ولكن تم رفضه، ومع ذلك، في 30 أغسطس 2024، أصدرت وكالة ناسا بيانًا يؤكد أن طاقم ستارلاينر سيعود مع Crew-9.

وفي مناقشة أخرى، واصل ماسك إهانة موجنسن، قائلاً: "الرجل ليس لديه أي فكرة عما يحدث حقًا".

أصل أزمة رواد ناسا العالقين في الفضاء

تعود أصل المشكلة إلى 5 يونيو 2024، حيث انطلق باري "بوتش" ويلمور وسونيتا ويليامز على متن ستارلاينر التابعة لشركة بوينج، وكانت هذه ثالث مهمة لشركة بوينج للمركبة الفضائية وأول إطلاق مأهول لها.

تم تطوير المركبة جنبًا إلى جنب مع Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX في إطار برنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، ومع ذلك، أثرت المشكلات المستمرة على تطوير المركبة.

فشلت Starliner OFT-1، التي تم إطلاقها في عام 2019، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية بسبب البرمجة غير الصحيحة.

تم إطلاق مهمة ثانية، OFT-2، في عام 2022 لإكمال أهداف OFT-1، وكانت OFT-2 مثالية تقريبًا، بصرف النظر عن بعض أعطال الدافع، وغطت بوينج التكلفة الكاملة لـ OFT-2، دون تمويل من وكالة ناسا أو حكومة الولايات المتحدة.

بعد نجاح OFT-2، تم إطلاق ويلمور وويليامز إلى محطة الفضاء الدولية، ومع ذلك، ظهرت مشاكل في الدافع وتسرب الهيليوم، على غرار OFT-2.

قررت وكالة ناسا إعادة كبسولة Starliner وحدها ودمج طاقم Starliner مع فريق Crew-9 التابع لشركة SpaceX، وظل الرواد هناك منذ وقت إطلاقهم حتى الآن دون موعد للعودة بعد أن كان مقرر لهم قضاء فترة لا تتعدى الأسابيع القليلة إلى شهور طويلة لم تكن في الخطة.