تكنولوجيا: مبيعات Xbox تكشف عن صعوبات أمام PS5 المتفوق على PS4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحولت مايكروسوفت تدريجيًا من التركيز على مبيعات الأجهزة إلى نهج يعتمد على المنصات المتعددة. ومع تحليل أرقام السوق الجديدة، لم يكن من المفاجئ أن مبيعات Xbox ما زالت تسجل انخفاضًا مستمرًا.

ووفقًا لما كشفه Mat Piscatella، محلل صناعة ألعاب الفيديو في Circana، عبر منصة Bluesky، فإن مبيعات Xbox Series X|S تراجعت بنسبة 18% مقارنة بمبيعات Xbox One خلال أول 50 شهرًا من توفرها. في المقابل، حققت PS5 أداءً أفضل، إذ تجاوزت مبيعاتها بنسبة 7% مبيعات PS4 في نفس الفترة.

شهد العام الماضي لحظات صعبة لمحبي Xbox، خاصة مع عدم تقديم تحسينات كبيرة في الأداء رغم إصدار مايكروسوفت طرازات جديدة مثل Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition. وتركز الشركة حاليًا على خدماتها، مثل Xbox Game Pass والألعاب السحابية، في ظل غياب خطط واضحة لإطلاق وحدات تحكم جديدة.

على الجانب الآخر، أصدرت سوني جهاز PS5 Pro في نوفمبر 2024 مع تحسينات ملحوظة في الرسومات والأداء. وعلى الرغم من ارتفاع سعره، أثبت PS5 Pro التزام سوني بتطوير أجهزة الألعاب.

انخفضت مبيعات PS5 بنسبة 11.8% فقط مقارنة بعام 2023، وهو أداء أفضل من Xbox Series X|S الذي شهد انخفاضًا بنسبة 31%، وNintendo Switch الذي انخفض بنسبة 33.7%.

فيما يخص Nintendo، فإن الشركة قد لا تواجه قلقًا كبيرًا بفضل التوقعات المتعلقة بإطلاق Switch 2 لاحقًا هذا العام. من المتوقع أن تحطم مبيعات Switch 2 بسهولة مبيعات أجهزة Microsoft وSony في السنوات الأولى من إطلاقها.

علاوةً على ذلك، من المحتمل أن يسهم الإصدار المرتقب للعبة Grand Theft Auto VI من Rockstar Games في تعزيز مبيعات أجهزة الألعاب.

حتى ذلك الحين، تركز مايكروسوفت جهودها على توسيع استراتيجية “اللعب في أي مكان” عبر الأجهزة المحمولة وحتى أجهزة التلفاز الذكية، مما يعكس توجهها نحو المستقبل في قطاع الألعاب.

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